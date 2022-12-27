◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】サッカー日本代表は、２９日（日本時間３０日午前２時）に北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦でブラジルと激突する。

日本は昨年１０月に東京で行われた親善試合で、Ｗ杯優勝最多５回を誇るブラジルに通算１４戦目で歴史的初勝利。Ｗ杯での対戦は、２００６年ドイツ大会で１―４で敗れて以来、２０年ぶりとなる。

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ブラジル代表のスタメンが発表された。カルロ・アンチェロッティ監督は前日記者会見で決勝Ｔ１回戦に向けて「一発勝負の試合はとても重要だ。チームは数試合で成長を遂げている。ベストパフォーマンスが出てきている。代表チームとして右肩上がりの成長を続けていき、ベストチームとして頑張っていきたい」と決意を示した。

【スタメン】

ＧＫアリソン、ＤＦガブリエル、マルキーニョス、ダニーロ、ドウグラスサントス、ＭＦカゼミロ、ギマランイス、パケタ、ＦＷビニシウス、クニャ、ラヤン

◆ブラジル ２３大会連続２３回目の出場。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝（５回）。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。