「Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」

Amazonにて、ルンバ（Roomba）のロボット掃除機が6月30日0時から特別価格で販売されている。

今回、4段階クリーニングシステムを搭載した「Roomba 105 Combo ロボット」と同製品にAutoEmpty充電ステーションが付属したモデルがラインナップ。対象期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Roomba 105 Combo ロボット」

本商品では、最大70倍強力になったパワーリフト吸引と、複数の床に対応したブラシ、エッジクリーニングブラシによりゴミやホコリを一掃し、マイクロファイバーモップパッドが床をキレイに仕上げる。掃除機がけのみ、水拭き掃除のみ、または掃除機がけ+水拭き掃除を設定から選択できる。

「Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」ホワイト（Y351260）

【ホワイト（Y311260）】【ブラック（Y311060）】【「Roomba 105 Combo ロボット」主な特長（画像はホワイト）】

「Roomba 105 Combo ロボット」に「AutoEmpty 充電ステーション」が付属するモデル。

集めたゴミは自動的にAutoEmpty 充電ステーションに排出。紙パックは0.7ミクロンのアレルゲンを99%取り除く。紙パックがゴミで一杯になったら新しい紙パックを充電ステーションに取り付けるだけなので、簡単かつ清潔に交換できる。