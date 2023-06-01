シャープ「ラクティブエア（EC-KR1-B）」

Amazonにて、各社の掃除機がセール価格で販売されている。期間は7月13日23時59分まで。

期間中、シャープの紙パック式コードレススティック掃除機「ラクティブエア（EC-KR1-B）」や、TOSHIBA(東芝) のコードレススティック掃除機「トルネオV（VC-CL1700-R）」、日立のコードレススティック掃除機「ラクかるスティック（PV-BL1A2）」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

シャープ「ラクティブエア（EC-KR1-B）」

軽量モーターを搭載し、細かいゴミまでしっかり吸引する。紙パックにゴミが溜まった状態でも、紙パックの上下左右に空気の流路があるため、吸引力が持続する。

TOSHIBA(東芝) 「トルネオV（VC-CL1700-R）」

強力な気流でゴミを約1/3に圧縮。ネット部へのゴミの付着を低減する。自走式「ラクトルパワーヘッド」でなめらかに進み、ワイドな吸い込み幅のヘッドで細かいゴミまでしっかり取り、床の菌まで除去する。

日立「ラクかるスティック（PV-BL1A2）」

本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量が1.0kgの軽量モデル。からみレス自走ヘッドが床面に合わせてブラシの回転を制御し、毛がらみを軽減する。暗い場所のゴミを明るく照らす「ピカッとライト」を搭載。