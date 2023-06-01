【Amazon：LG UltraGear OLED（27GX704A-B）】 期間：6月30日0時～7月13日23時59分

Amazonにて、LGの有機ELゲーミングモニター「LG UltraGear OLED（27GX704A-B）」が特別価格で販売されている。期間は7月13日23時59分まで。

本商品は、リフレッシュレート240Hz、応答速度0.03ms（GTG）に対応し、WQHD（2,560×1,440）解像度を備えた有機ELゲーミングモニター。ひとつひとつのピクセルが発光する有機ELは、光のないピクセルも表現できるため、ほぼ完璧な黒を再現する。より繊細な色表現を実現し、自然で美麗なグラフィックスのゲームの世界観を映し出す。本モニターは、スクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジーXIV」の推奨モデルにも認定されている。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。