Mrs. GREEN APPLE、メンバーに眩しさ感じるのは“ライブ中” 夏の休暇で叶えたいことも
【モデルプレス＝2026/06/30】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、眼鏡市場「SPFグラス（エスピーエフグラス）」の新TVCM『眼鏡市場「空景色」篇』に出演。7月3日より全国放映される。
【写真】ミセス、カラーレンズまとい笑顔弾ける新CM
今回のTVCMは『SPFグラス』をかけた3人が歩くシーンからスタート。美しい景色に感嘆する藤澤涼架、空に向かって手を伸ばす若井滉斗と大森元貴。3人が再会してハイタッチをするシーンは、青空が地面に反射する圧巻のスケールである。ミセスによるCMソング「青と夏」とともに「太陽は僕らの味方だ」というメッセージに誰もが顔を上げたくなる、夏を楽しむ笑顔が弾ける内容となっている。
CMは迫力のビジョンスクリーンが設置されたスタジオで撮影された。雄大に広がる青空をバックに、大森・若井・藤澤が再会するシーンでは、若井の天然な一面が炸裂し、大森のツッコミに3人が笑う場面も。個人のシーンでは超至近距離までレンズが接近し、空を見上げる3人の魅力が溢れた。それぞれ違うタイプのカラーレンズをまとった3人が、夏の太陽に負けないほど明るく眩しいCMとなった。（modelpress編集部）
― CM撮影の感想や、見どころを教えてください。
大森：夏を感じられる撮影でした。見どころは3人で合流するシーンで、監督から「久々に会う感じでお願いします」と言われたのですが、どうやったって毎日会っているので、新鮮な気持ちを作ろうと努めました。
― SPFグラスをつけて、今年の夏に出かけたいところは？
大森：今年の夏はお休みをいただくことを発表しているので、太陽がまっすぐ上がっている時間に、3人で外に出かけてお揃いのSPFグラスをかけたいです。
― 今年の夏に叶えたいことは？
藤澤：ミセスを結成してから海外旅行をしたことがなかったので、旅行したいと思います。
大森：アルバム制作で室内に籠って制作をしていたので、外に出て太陽と共にありたいです。
若井：釣りをしたいです。
― メンバーに対して眩しいと感じるポイントは？
藤澤：若井が、ライブ中にすごくかっこいいパフォーマンスをして、ズボンが破けちゃったことがありました（笑）。
大森：僕は今それ言おうと思ってやめました（笑）。ライブ中は、お互いがお互いをかっこいいと思う瞬間があります。
若井：やっぱりライブ中かなあ。元貴の方を見ると「眩しい！」と思うからね。ライブになるとより輝きが増して、輝いているなあと思います。
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◆ミセス、新CMでカラーレンズまとい眩しい笑顔
今回のTVCMは『SPFグラス』をかけた3人が歩くシーンからスタート。美しい景色に感嘆する藤澤涼架、空に向かって手を伸ばす若井滉斗と大森元貴。3人が再会してハイタッチをするシーンは、青空が地面に反射する圧巻のスケールである。ミセスによるCMソング「青と夏」とともに「太陽は僕らの味方だ」というメッセージに誰もが顔を上げたくなる、夏を楽しむ笑顔が弾ける内容となっている。
◆インタビュー
― CM撮影の感想や、見どころを教えてください。
大森：夏を感じられる撮影でした。見どころは3人で合流するシーンで、監督から「久々に会う感じでお願いします」と言われたのですが、どうやったって毎日会っているので、新鮮な気持ちを作ろうと努めました。
― SPFグラスをつけて、今年の夏に出かけたいところは？
大森：今年の夏はお休みをいただくことを発表しているので、太陽がまっすぐ上がっている時間に、3人で外に出かけてお揃いのSPFグラスをかけたいです。
― 今年の夏に叶えたいことは？
藤澤：ミセスを結成してから海外旅行をしたことがなかったので、旅行したいと思います。
大森：アルバム制作で室内に籠って制作をしていたので、外に出て太陽と共にありたいです。
若井：釣りをしたいです。
― メンバーに対して眩しいと感じるポイントは？
藤澤：若井が、ライブ中にすごくかっこいいパフォーマンスをして、ズボンが破けちゃったことがありました（笑）。
大森：僕は今それ言おうと思ってやめました（笑）。ライブ中は、お互いがお互いをかっこいいと思う瞬間があります。
若井：やっぱりライブ中かなあ。元貴の方を見ると「眩しい！」と思うからね。ライブになるとより輝きが増して、輝いているなあと思います。
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