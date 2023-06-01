救国の英雄が最果ての領地で暮らす物語。「領民0人スタートの辺境領主様」7月10日放送開始！【夏アニメ2026】配信はPrime Video独占で地上波先行
【領民0人スタートの辺境領主様】 放送開始日：7月10日より毎週金曜22時30分～ 放送局：TOKYO MX、MBS、BS朝日、AT-Xにて 最速配信：Prime Videoにて7月3日～地上波1週間先行・独占
・放送開始日：7月10日より毎週金曜22時30分～
戦争で活躍した救国の英雄・ディアスが、王からの褒美として授けられた領地は、人も家もないただただ広大な草原だった--。 【場面カット】
アニメ「領民0人スタートの辺境領主様」が、TOKYO MX、MBS、BS朝日、AT-Xにて7月10日より毎週金曜22時30分～放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて7月3日～地上波1週間先行・独占で実施。
本作は、原作・風楼氏、イラスト・キンタ氏による同名ライトノベルを原作としたアニメ。戦争で活躍し孤児から救国の英雄となったディアス（CV：松田健一郎さん）が、その報酬として国王陛下から最果ての地を拝領、蒼い角を持つ少女アルナー（CV：若山詩音さん）と出会うところから物語が始まる。
オープニングテーマはCROWN HEADの「Wonder」に、エンディングテーマは花耶さんの「星降る夜の約束」に決定している。
「領民0人スタートの辺境領主様」
・放送開始日：7月10日より毎週金曜22時30分～
・放送局：TOKYO MX、MBS、BS朝日、AT-Xにて
・最速配信：Prime Videoにて7月3日～地上波1週間先行・独占
□「領民0人スタートの辺境領主様」のページ【TVアニメ『領民０人スタートの辺境領主様』PV第3弾】 【TVアニメ『領民０人スタートの辺境領主様』PV第2弾】 【「領民0人スタートの辺境領主様」あらすじ】
戦争で活躍した救国の英雄・ディアスが、王からの褒美として授けられた領地は、人も家もないただただ広大な草原だった--。
途方に暮れる彼の前にどこからともなく現れたのは、蒼い角を持つ少女アルナー。
彼女との出会いをきっかけに、個性豊かな仲間たちが集まり始める。
これは、領民0人から始まる、やさしき領主の開拓記。
(C)風楼/アース・スター エンターテイメント/領民０人スタートの辺境領主様製作委員会