アニメ「領民0人スタートの辺境領主様」が、TOKYO MX、MBS、BS朝日、AT-Xにて7月10日より毎週金曜22時30分～放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて7月3日～地上波1週間先行・独占で実施。

本作は、原作・風楼氏、イラスト・キンタ氏による同名ライトノベルを原作としたアニメ。戦争で活躍し孤児から救国の英雄となったディアス（CV：松田健一郎さん）が、その報酬として国王陛下から最果ての地を拝領、蒼い角を持つ少女アルナー（CV：若山詩音さん）と出会うところから物語が始まる。

オープニングテーマはCROWN HEADの「Wonder」に、エンディングテーマは花耶さんの「星降る夜の約束」に決定している。

「領民0人スタートの辺境領主様」

・放送開始日：7月10日より毎週金曜22時30分～

・放送局：TOKYO MX、MBS、BS朝日、AT-Xにて

・最速配信：Prime Videoにて7月3日～地上波1週間先行・独占

□「領民0人スタートの辺境領主様」のページ

【TVアニメ『領民０人スタートの辺境領主様』PV第3弾】【TVアニメ『領民０人スタートの辺境領主様』PV第2弾】【「領民0人スタートの辺境領主様」あらすじ】

戦争で活躍した救国の英雄・ディアスが、王からの褒美として授けられた領地は、人も家もないただただ広大な草原だった--。

途方に暮れる彼の前にどこからともなく現れたのは、蒼い角を持つ少女アルナー。

彼女との出会いをきっかけに、個性豊かな仲間たちが集まり始める。

これは、領民0人から始まる、やさしき領主の開拓記。

【場面カット】

(C)風楼/アース・スター エンターテイメント/領民０人スタートの辺境領主様製作委員会