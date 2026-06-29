２９日のニューヨーク外国為替市場で円相場は一時、１９８６年１２月以来、約３９年半ぶりに１ドル＝１６１円９０銭台後半をつけた。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ観測が強まり、ドルを買い、円を売る動きが強まった。

米国では物価上昇が続き、年内にも追加の利上げが実施されるとの見方が広がっており、日米の金利差を意識した円売り・ドル買いが進んだ。

今年２月末以降、中東情勢の悪化に伴い、「有事のドル買い」で基軸通貨のドルを買う動きが加速していた。日本はエネルギーを輸入に頼っており、原油などの価格上昇で円が売られやすい。

円相場は２０２１年春に１ドル＝１１０円前後で推移していたが、約５年で円は対ドルで３割以上も下落したことになる。

日本銀行は６月の金融政策決定会合で政策金利を１・０％程度に引き上げることを決めた。通常は利上げすれば、運用が有利になることから通貨高になりやすい。ただ今後の利上げペースが不透明なことから円買いの動きは限定的だった。

歴史的な円安水準となり、市場では政府・日銀による円買い・ドル売りの為替介入に対する警戒感が強まっている。