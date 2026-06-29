NCIはインキュベーターとして起業相談からスタート！ ニューロシューティカルズ「第102回日本医療機器学会大会長賞」

記事ポイント ニューロシューティカルズとAiSpaceが大会長賞受賞インキュベーターVCと医療機器支援が評価AiSpaceの医療機器向けサイバー試験も評価 ニューロシューティカルズとAiSpaceが大会長賞受賞インキュベーターVCと医療機器支援が評価AiSpaceの医療機器向けサイバー試験も評価

ニューロシューティカルズと支援先であるAiSpaceが、「第102回日本医療機器学会大会長賞」を受賞しました。

日本医療機器学会が主催する「第101回日本医療機器学会大会」において、医療機器スタートアップ支援と医療機器向けサイバーセキュリティ試験受託サービスが評価されています。

ニューロシューティカルズ「第102回日本医療機器学会大会長賞」

受賞日：2026年6月5日大会：第101回日本医療機器学会大会大会名：メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026受賞名：第102回日本医療機器学会大会長賞受賞者：ニューロシューティカルズ、AiSpace主催：日本医療機器学会

今回の受賞では、ニューロシューティカルズによる先進的なビジネスモデルの創出と、医療機器スタートアップ支援の「インキュベーターVC」事業が評価されました。

AiSpaceは、医療機器分野で重要性が高まるサイバーセキュリティ対策に着目し、通信機能を有する医療機器向けのサイバーセキュリティ試験受託サービスを展開しています。

医療機器のデジタル化・ネットワーク化が進む中で、サイバーセキュリティ対策は患者安全と医療機関の安定運営を支える要素になっています。

医療機器スタートアップ支援の「インキュベーターVC」

ニューロシューティカルズは、インキュベーターとして起業相談からスタートアップ企業設立までをサポートしています。

開発に必要な資金調達ではVCとしてファンドを組成し、アクセラレーターとしてスタートアップ投資も実施する体制です。

インキュベーターとベンチャーキャピタルは別のものとして認識されてきましたが、ニューロシューティカルズはディープハンズオンを基本に、この二つの機能を融合させています。

医療分野では基礎研究から臨床研究まで優れたものがある一方、スタートアップ企業による医療機器開発は他国と比べてさほど活発ではありませんでした。

ニューロシューティカルズは、革新的な技術や事業アイデアを持つスタートアップ企業の成長支援を通じて、新たな医療・ヘルスケア関連ビジネスの創出に取り組んでいます。

AiSpaceの医療機器向けサイバーセキュリティ試験

対象：医療機器メーカー内容：サイバーセキュリティ試験内容：評価レポート作成内容：規制対応支援内容：運用支援サービス対象機器：通信機能を有する医療機器

AiSpaceは、医療機器メーカーを対象に、サイバーセキュリティ試験と評価レポート作成を扱っています。

規制対応支援や運用支援サービスもあり、通信機能を有する医療機器に向けたサイバーセキュリティ対策へ関わります。

患者安全と医療機関の安定運営を支える対策として、医療機器のデジタル化・ネットワーク化に対応するサービスです。

今回の受賞では、医療機器向けのサイバーセキュリティ試験受託サービスをいち早く展開してきた点も評価されています。

投資収益を次の企業投資へ循環させる仕組み

EXIT実績：2社投資開始：2021年仕組み：投資収益を次の企業投資に循環モデル：NCI独自のECOシステム

ニューロシューティカルズは、すでに2社のEXITに成功し、このビジネスモデルのPOCを獲得しています。

投資によって得られた収益を次の企業投資に循環させることで、医療機器スタートアップ支援を続ける仕組みを構築しました。

医療機器産業の発展と医療現場の安全性向上に寄与する事業として、起業相談、企業設立、資金調達、投資を一つの流れで扱っています。

起業相談から資金調達までを一続きで扱う体制は、医療機器開発を事業化へつなげる支援の形として読み取れます。

通信機能を持つ機器への試験や規制対応支援は、デジタル化が進む医療現場で安全性を支える取り組みとして位置づけられます。

ニューロシューティカルズ「第102回日本医療機器学会大会長賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. ニューロシューティカルズとAiSpaceは何を受賞しましたか？

A. ニューロシューティカルズと支援先のAiSpaceは、2026年6月5日に「第102回日本医療機器学会大会長賞」を受賞しました。

Q. 受賞ではどのような点が評価されましたか？

A. ニューロシューティカルズの「インキュベーターVC」事業と、AiSpaceの医療機器向けサイバーセキュリティ試験受託サービスが評価されました。

Q. AiSpaceのサービスは何を対象にしていますか？

A. AiSpaceは医療機器メーカーを対象に、サイバーセキュリティ試験、評価レポート作成、規制対応支援、運用支援サービスを扱っています。

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