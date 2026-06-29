サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本−ブラジルを直前に控え、視聴者の質問に答えた。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日午前2時キックオフ）に、C組1位のブラジルと戦う。運命の一戦があと5時間と迫るなか、本田が“緊急”生配信を行った。

ブラジル戦のスコア予想を聞かれると「PKは可能性あると思いますよ。ただ…延長で日本が勝つという絵を僕は予想したいと思います」と語った本田。

「どうですかね、1―1か2―2かなと思ってるんですけど、延長に行く時の数字は」と話すとしばらく考え込み「うーん…1―1かな。2失点…いやぁ…まぁどっちかっすね。1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と予想した。

そのうえで「でもこれね、皆さん期待値あんまり上げるの良くないです。選手たちは勝つ気満々でしょうけど、僕はほんとに冷静でいるし、ブラジルですからね。世界で一番ワールドカップ優勝してる国ですから。僕自身の経験としてもブラジルには勝ったことが一度もなくて。それをワールドカップでやらないといけないと。これ生半可なことではないんですよ」と冷静に分析。

「昔のブラジルに比べて有名な選手が減ってるとはいえ、無名でも凄いいい選手はたくさんいますし、そこからいきなりスターに上がっていくのがブラジルの仕組みだったりするんで。ブラジルの若い選手にとっては、日本の若い選手と同じで、これがショーケースなわけですよ。彼らは本当の意味で命懸けてるんで」

さらに「僕はちなみに勝てる確率は20％くらいだと思ってるんですよ」と厳しい発言も。「10回やったら2回くらい今の日本代表なら勝てるかなと。今まで10回やっても1回も勝てなかったわけですよ。この20％というのは日本代表が力をつけてきた数字ではあるんです。でも20％。現実的に考えると。その20％を今日起こそうと」と、現実を見ながらも前向きに分析をした。

そして「まず大前提は、もし負けるような未来があったとして、変ながっかりとかしてほしくないから。ブラジルやからねっていうのは伝えておきたい」と呼びかけた。