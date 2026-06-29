5つの機能性をスティックで摂れる腸活！ フジ日本「Inulina pure」

記事ポイント フジ日本イヌリンブランド第1弾「Inulina pure」5つの機能性を集約した機能性表示食品3g×30本の個包装スティックで手軽に摂取 フジ日本イヌリンブランド第1弾「Inulina pure」5つの機能性を集約した機能性表示食品3g×30本の個包装スティックで手軽に摂取

フジ日本が、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina」の第一弾商品「Inulina pure」を発売しました。

発売日は2026年6月23日(火)で、発売にあわせて「Inulina」公式ブランドサイトも公開されています。

商品情報や発酵性食物繊維イヌリンに関する情報、毎日の腸活に役立つコンテンツも掲載されています。

フジ日本「Inulina pure」

商品名：Inulina pure(イヌリーナピュア)内容量：3g×30本発売日：2026年6月23日(火)販売価格：4,000円(税抜) / 4,320円(税込)販売方法：自社ECサイト、ECモールにて順次発売予定機能性表示：消費者庁届出済み機能性表示食品届出番号：K639

「Inulina pure」は、創業以来77年にわたり培ってきた糖研究の知見を活かし、腸から健やかな毎日を支える次世代腸活をコンセプトに開発された商品です。

砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、整腸効果をはじめとする5つの機能性をスティックで摂取できる設計です。

腸活は、食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みとされています。

発酵速度の異なる2種類のイヌリン

「Inulina pure」には、砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina」が使われています。

発酵速度の異なる2種類のイヌリンをブレンドすることで、腸内に生息する多様な菌に広くアプローチする設計です。

使用イメージでは、飲み物に混ぜて取り入れる場面が伝わります。

5つの機能性を1製品に集約

お通じ改善・腸内環境改善血中中性脂肪低減肌の保湿力・弾力維持加齢により低下する骨密度維持サポート一時的なストレス・疲労感緩和

機能性関与成分イヌリンに報告されている5つの機能性を1製品に集約しています。

消費者庁への届出に基づく機能性表示食品として展開されます。

整腸効果をはじめ、血中中性脂肪、肌、骨密度、ストレスや疲労感に関する機能性がまとめられた商品です。

計量不要で混ぜられる個包装スティック

「Inulina pure」は、溶けやすい顆粒を個包装スティックにした商品です。

水・お茶・コーヒーなどの飲み物や食事に混ぜるだけで、計量の手間なく続けられます。

忙しい毎日の生活習慣に無理なく溶け込む使いやすさが追求されています。

商品情報と購入に使える公式ブランドサイト

掲載内容：商品情報、発酵性食物繊維イヌリンに関する情報、日々の健康づくりに役立つコンテンツ利用内容：商品の購入、定期コースの申し込み

「Inulina」公式ブランドサイトでは、「Inulina pure」の商品情報が掲載されています。

発酵性食物繊維イヌリンに関する情報や、日々の健康づくりに役立つコンテンツも読めます。

サイト内では商品の購入や定期コースの申し込みも利用できます。

公式オンラインショップの定期コース

初回価格：通常価格の55％OFFで1,980円(税込)2回目以降：2箱10％OFF

公式オンラインショップでは、「Inulina pure」を毎日の健康習慣として続けられるように定期コースが用意されています。

継続的な腸活習慣をサポートする特別価格です。

「Inulina pure」は、発酵性食物繊維イヌリンを個包装スティックで取り入れられる機能性表示食品です。

飲み物や食事に混ぜられる顆粒で、毎日の生活習慣の中に腸活を組み込めます。

フジ日本「Inulina pure」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Inulina pure」はいつ発売されましたか？

A. 「Inulina pure」は2026年6月23日(火)に発売されました。

発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina」の第一弾商品です。

Q. 「Inulina pure」はどのように取り入れられますか？

A. 溶けやすい顆粒を個包装スティックにした商品で、水・お茶・コーヒーなどの飲み物や食事に混ぜられます。

Q. 「Inulina pure」はどこで購入できますか？

A. 自社ECサイトで販売され、ECモールでも順次発売予定です。

公式ブランドサイト内では商品の購入や定期コースの申し込みも利用できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5つの機能性をスティックで摂れる腸活！ フジ日本「Inulina pure」 appeared first on Dtimes.