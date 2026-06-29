タレントの西山茉希（40）が29日、日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」（後9・00）に出演。先輩美人女優たちから勧められた食材を明かした。

西山はかつて、フジテレビ系の格闘技情報番組「SRS」に出演していたが、歴代のキャスター5人で定期的に食事をすると語った。

その5人とは、初代が藤原紀香、2代目が畑野ひろ子、3代目が長谷川京子、4代目が東原亜希、そして5代目が西山という豪華なメンバー。

西山は藤原について、「会うたびに綺麗になっていくんで“紀香さん、何やっているんですか？”。そうしたら“2足のものを食べるようにしている”」と、牛肉や豚肉ではなく、鶏肉を主に食べていると言われたという。

藤原の言うことは「完璧に管理されている方の助言なので…」と納得。さらに「他のお姉さんたちもそろって“私もそうです”」と明かしたため「ということは、鶏肉なんだなと思って」と、西山も鶏肉のむね肉をアレンジしたメニューを紹介していた。

番組では「部位にもよりますが、低脂肪、高たんぱくで免疫力もアップすると言われ、よく運動する人なら筋肉量の維持もでき、疲労回復にもいいと言われているので、鶏がお勧め」という藤原のコメントも紹介していた。