25-26シーズンは2人の監督を解任したチェルシー。エンツォ・マレスカ、リアム・ロシニアーのクビを切り、3人目に選んだのはシャビ・アロンソだった。



スペイン人指揮官のもとで新シーズンをスタートするチェルシーはさっそく移籍市場で動いている。未だ正式な発表はないものの、アタランタのマルコ・パレストラ獲得が濃厚となっている。



25-26シーズンはカリアリにレンタル移籍していたイタリア代表DFで、3バックを採用するであろうアロンソのWBにピッタリな選手として注目を集めている。





一方で彼の加入でチェルシーからの移籍が噂されている選手がいる。それがフランス代表のマロ・ギュストだ。右SBの選手で、パレストラとポジションが被る。チェルシーにはリース・ジェイムズも所属しており、1チームに3人の右SBは多い。『FOOT MERCATO』によると、元チェルシー指揮官であるマレスカの監督就任を発表したマンチェスター・シティがギュストの獲得を目指しており、個人合意に達したようだ。ギュスト本人はマレスカとの再会を望んでおり、今回の移籍に好意的な意思を示している。ただ、問題はチェルシーが放出するかどうかだ。現時点では2030年まで契約が残っており、チェルシーが簡単に手放すとは思えないと同メディアは予想している。25-26シーズンは2人の監督を解任したチェルシー。エンツォ・マレスカ、リアム・ロシニアーのクビを切り、3人目に選んだのはシャビ・アロンソだった。スペイン人指揮官のもとで新シーズンをスタートするチェルシーはさっそく移籍市場で動いている。未だ正式な発表はないものの、アタランタのマルコ・パレストラ獲得が濃厚となっている。25-26シーズンはカリアリにレンタル移籍していたイタリア代表DFで、3バックを採用するであろうアロンソのWBにピッタリな選手として注目を集めている。一方で彼の加入でチェルシーからの移籍が噂されている選手がいる。それがフランス代表のマロ・ギュストだ。右SBの選手で、パレストラとポジションが被る。チェルシーにはリース・ジェイムズも所属しており、1チームに3人の右SBは多い。『FOOT MERCATO』によると、元チェルシー指揮官であるマレスカの監督就任を発表したマンチェスター・シティがギュストの獲得を目指しており、個人合意に達したようだ。ギュスト本人はマレスカとの再会を望んでおり、今回の移籍に好意的な意思を示している。ただ、問題はチェルシーが放出するかどうかだ。現時点では2030年まで契約が残っており、チェルシーが簡単に手放すとは思えないと同メディアは予想している。