元イングランド代表FWも日本のブラジル戦勝利を予想？ 「番狂わせが起きそうな予感がしている」
現役時代チェルシーやセルティックなどでプレイした元イングランド代表FWクリス・サットン氏が英『BBC』にて、W杯ラウンド32のスコアを予想。日本対ブラジルについても触れている。
グループFを2位で通過した日本は決勝トーナメント初戦でブラジルと激突する。いきなり厳しい戦いが待っているが、同氏は2-1で日本が勝利すると予想し、次のようにその理由を述べている。
「私はこの試合をBBCラジオ5ライブで中継するが、番狂わせが起きそうな予感がしている。ただ、私や一緒に実況を担当するアリ・ブルース＝ボールにとっては、それは番狂わせとは言えないだろう。彼は今大会のダークホースに日本を挙げている。その彼と一緒に仕事をする以上、この試合も日本を支持しないわけにはいかないね」
「いずれにせよ、非常に興味深い一戦になるだろう。ブラジルがこのワールドカップを制する可能性もあるし、もし優勝するなら、それはカルロ・アンチェロッティ監督の手腕によるものだ。彼は優れたマネジメント能力を持つ監督だ。ただ、中盤には不安があるし、日本のスピードあふれる攻撃に対応できるだけの運動量があるとは思えない」
タレント力やこれまでの実績を考えれば、ブラジル優勢という見方が強い。しかし、今の日本には強豪国相手でも勝ち切れる力があるのは確かだ。W杯で優勝するためには、本番でこういった試練を乗り越える必要があるが、日本はブラジルに勝利できるか。
ちなみにサットン氏はラウンド32の他のカードも次のように予想している。
南アフリカ対カナダ 0-3（結果は0-1）
ブラジル対日本 1-2
ドイツ対パラグアイ 2-1
オランダ対モロッコ 1-3
コートジボワール対ノルウェー 2-2 PK戦でノルウェー勝利
フランス対スウェーデン 4-0
メキシコ対エクアドル 1-0
イングランド対DRコンゴ 2-1
ベルギー対セネガル 1-3
アメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-0
スペイン対オーストリア 3-1
ポルトガル対クロアチア 1-0
スイス対アルジェリア 2-0
オーストラリア対エジプト 0-0 PK戦でエジプト勝利
アルゼンチン対カーボベルデ 2-0
コロンビア対ガーナ 2-0