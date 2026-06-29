現役時代チェルシーやセルティックなどでプレイした元イングランド代表FWクリス・サットン氏が英『BBC』にて、W杯ラウンド32のスコアを予想。日本対ブラジルについても触れている。



グループFを2位で通過した日本は決勝トーナメント初戦でブラジルと激突する。いきなり厳しい戦いが待っているが、同氏は2-1で日本が勝利すると予想し、次のようにその理由を述べている。



「私はこの試合をBBCラジオ5ライブで中継するが、番狂わせが起きそうな予感がしている。ただ、私や一緒に実況を担当するアリ・ブルース＝ボールにとっては、それは番狂わせとは言えないだろう。彼は今大会のダークホースに日本を挙げている。その彼と一緒に仕事をする以上、この試合も日本を支持しないわけにはいかないね」





「日本は昨年10月、東京で行われた親善試合で初めてブラジルに勝利した。そして今回も再び勝利してブラジルを敗退させるだろうと私は考えている」「いずれにせよ、非常に興味深い一戦になるだろう。ブラジルがこのワールドカップを制する可能性もあるし、もし優勝するなら、それはカルロ・アンチェロッティ監督の手腕によるものだ。彼は優れたマネジメント能力を持つ監督だ。ただ、中盤には不安があるし、日本のスピードあふれる攻撃に対応できるだけの運動量があるとは思えない」タレント力やこれまでの実績を考えれば、ブラジル優勢という見方が強い。しかし、今の日本には強豪国相手でも勝ち切れる力があるのは確かだ。W杯で優勝するためには、本番でこういった試練を乗り越える必要があるが、日本はブラジルに勝利できるか。ちなみにサットン氏はラウンド32の他のカードも次のように予想している。南アフリカ対カナダ 0-3（結果は0-1）ブラジル対日本 1-2ドイツ対パラグアイ 2-1オランダ対モロッコ 1-3コートジボワール対ノルウェー 2-2 PK戦でノルウェー勝利フランス対スウェーデン 4-0メキシコ対エクアドル 1-0イングランド対DRコンゴ 2-1ベルギー対セネガル 1-3アメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-0スペイン対オーストリア 3-1ポルトガル対クロアチア 1-0スイス対アルジェリア 2-0オーストラリア対エジプト 0-0 PK戦でエジプト勝利アルゼンチン対カーボベルデ 2-0コロンビア対ガーナ 2-0