ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新CM「豊かな味わい」篇が6月29日に公開された。おなじみの武豊騎手とクリストフ・ルメール騎手が出演し、ラーメンをテーマにしたコミカルな世界観で息の合った共演を見せている。

CMの主役は、ラーメンを頬張る武豊騎手。勢いよく麺をすすり、その一口の奥には、これまで『ウマ娘』のCMで披露してきたさまざまな”武豊”が次々と登場。「豊かな味わい」というタイトルを、遊び心たっぷりの演出で表現している。さらに、終盤ではラーメン店主姿も披露し、湯切りザルを手に決めポーズを見せるなど、シリーズならではの存在感を放った。

ウマ娘 プリティーダービー 新CM「豊かな味わい」篇 (C)Cygames, Inc.

コミカルな世界観で息の合った共演

一方、ルメール騎手は、シャ乱Qのヒット曲「ラーメン大好き小池さんの唄」をオマージュした新録曲でまさかの熱唱。ボーカルに加え、ギター、キーボード、ドラムまで演じる”一人四役”に挑戦し、個性的な衣装をまといながら軽快なバンドパフォーマンスを繰り広げるなど、新たな一面を披露している。

撮影では、ラーメン好きという武豊騎手が本番でも「美味しい！」と笑顔で何度も麺をすすり、スタッフを和ませたという。ルメール騎手もレコーディングを重ねるごとに歌声の完成度を高め、現場の期待を上回る仕上がりに。ラストシーンでは、暖簾をくぐったルメール騎手と武豊騎手が絶妙な掛け合いを見せ、終始笑顔の絶えない撮影となった。