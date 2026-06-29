ドル円、１６２円台をうかがう展開が続く 本日は円安＝ＮＹ為替序盤 ドル円、１６２円台をうかがう展開が続く 本日は円安＝ＮＹ為替序盤

きょうも為替市場でドル円は、１６１円台後半での推移となっている。本日は主要な米経済指標の発表もなく、手掛かり材料難の中、１６２円台をうかがう展開が続いている。



ドル自体は戻り売りが優勢となっているものの、円安の動きがドル円の下値をサポート。ユーロ円やポンド円といったクロス円は上昇している。



先週にＦＲＢがインフレ指標として重視している５月のＰＣＥ価格指数が発表になったが、「高インフレを示す内容ではあったものの、警戒したほどではなかった」との受け止めから、ドル高の動きは後退。イラン情勢の落ち着きで、原油相場もＷＴＩで一時７０ドルを割り込んだことも、過度に進んでいたドル高を一服させているようだ。短期金融市場でも年内のＦＲＢの利上げ期待が１回に後退。



ただ、円安は継続。日銀が追加利上げの姿勢を示しているものの、ハードルは市場が思っている以上に高いのではとの見方も根強いようだ。本日は政府が７月に公表予定の経済財政運営の基本方針（骨太の方針）で“適切な”金融政策運営を求める見通しと報じられた。市場では、日銀の追加利上げをけん制する狙いがあるのではとの見方も広がっている。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６１．５０円付近には観測。



29日（月）

161.50円（23.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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