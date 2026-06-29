TVアニメ『しろたん』本PV解禁！花咲心優、日高里菜、岩井里世の出演も決定

2026年10月に放送がスタートするTVアニメ『しろたん』。しろたんたちのふわふわな日常がのぞける本PVが解禁された。

今回のPVは、しろたん、らっこいぬ、しぇる、らむねそれぞれにフォーカスし、各キャラクターの性格などが垣間見える映像となっている。さらに、しろたんたちのいろいろな場所での冒険の様子もチラ見せ。10月から始まる本編への期待も高まる。

そして同時に、追加キャストとしてらっこいぬ役の花咲心優、しぇる役の日高里菜、らむね役の岩井里世の出演が解禁された。

◆【らっこいぬ】CV：花咲心優 コメント

らっこいぬ役を担当させていただきます、花咲心優です。

とてもかわいく、柔らかでふわふわしていて、元気がもらえるような『しろたん』の世界観にたくさん癒しをいただいております。

繊細で優しくて照れ屋さんならっこいぬの魅力を、目一杯表現できるよう大切に演じさせていただきます。

みなさまの毎日の癒しや励ましになるような、この温かくほっこりした世界観を、そのままお届けできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします！

◆【しぇる】CV：日高里菜 コメント

しぇる役を担当させていただくことになりました、日高里菜です。

『しろたん』はみていると心があたたかく優しい気持ちになれる作品です。好奇心旺盛なキャラクターたちの姿、そしてしろたんから発せられる前向きな言葉たちに、ポジティブな気持ちになれました。『しろたん』が、みなさんの心を癒しそっと寄り添いつつも、時には背中を押してあげられるような作品になったら嬉しいなと思います。

しろたんの可愛さ、ぜひご期待ください♪ 放送をお楽しみに！

◆【らむね】CV：岩井里世 コメント

この度、らむね役を担当させていただくことになりました、岩井里世です。

『しろたん』は温かさと優しさに溢れていて、ほっと心を和ませてくれる、そんな魅力的な作品だと思います。

光栄にもこんな素敵な作品に参加させていただけること、私自身、この作品がデビュー作で、なにもかもが初めての経験でドキドキしていますが、『しろたん』を愛する皆さまに楽しんでいただけるよう精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。