俳優の川口春奈さん（31）が、岡本あずささん（34）と出演するユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業25周年の新CMが公開されました。

プライベートでも親交が深い川口さんと岡本さんが出演した『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』篇は、パークの仲間たちやエンターテイナーのダンスを楽しむ2人が描かれています。

川口さんは「撮影が決まったときからすごく楽しみにしていました。当日は、撮影ということを忘れてしまうくらい、2人で思いきりはしゃぎ、何も考えず夢中で楽しみ、たくさん笑って声を出して、本当に楽しい時間でした」と撮影を振り返りました。

続けて、「お互いの新しい表情や一面にも気づくことができて、その様子がCMを通して伝わっていたらうれしいです。パークはクルーの皆さんやキャラクターのエネルギーが本当にすごくて、いるだけで元気になれる空間で、なかでもパレードは圧巻で、ひたすら笑ってはしゃいで、特別な一体感を感じられたのが印象に残っています」と話しました。

そして、パーク内でお気に入りのアトラクションを聞かれると川口さんは、「去年、行かせていただいたときに一通り乗らせていただいたんですけど、ジュラシック・パークのぬれ具合にビックリしてすごく楽しかった」と話しました。

また、「ザ・フライング・ダイナソーでしたっけ、あれとかもなかなかやっぱり、非日常の経験と興奮とあれはすごい乗り物大好きなので、めちゃくちゃ楽しかったのを記憶しています」と明かしました。