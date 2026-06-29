＜フレネミーだったの？＞「お母さんサイテー！」娘に指摘され…反省【第5話まんが：アヤコの気持ち】
私はアヤコ（40代後半）。今日は学生時代の友人マリと、タカヨと3人で展覧会に行きました。その後、いろいろ訳あってタカヨと2人でランチに行ったのです。その様子をSNSにあげたところ、ランチに誘わなかったマリが気分を害してしまい、絶縁ともとれるLINEが来たのです。いつもマリは優しくて一歩下がっているような控えめな性格でした。だから私はマリに甘えていたのでしょうか。それにしてもいきなり絶縁なんて……。
今日のことを娘に相談にのってもらうと……「サイテー」と言われてしまいました。娘は「タカヨって人が元凶じゃん」と言います。
思ってもいなかったことを指摘されて、驚いてしまいました。タカヨがマリに嫌がらせをしていただなんて……。
たしかに、今回のタカヨの言動には私も疑問を抱いていました。でも私も、マリにとってはタカヨと同じく「一緒にいたいと思えない人」になってしまったのでしょう……。
私たちは学生の頃から3人仲よしでしたが、おそらくタカヨはマリよりも私を好いてくれているんだろうなと感じる場面が多々ありました。思えばその頃から、マリは私たちになにか思うところがあったのかもしれません。
私がしたことは、冷静に考えたら嫌なことだと思います。「マリが傷つくから」とタカヨを説得することもせず、マリにフォローをすることもしないでSNSに写真をあげたのですから。娘に言われて自分がサイテーだと気がつくなんて……。ダメな大人ですね。たしかに、人生を豊かにして交友関係を広めるはずのSNSでトラブルを起こしていたら本末転倒です。友人関係もSNSも……ちゃんと考えて向き合うべきだったと反省しています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
今日のことを娘に相談にのってもらうと……「サイテー」と言われてしまいました。娘は「タカヨって人が元凶じゃん」と言います。
思ってもいなかったことを指摘されて、驚いてしまいました。タカヨがマリに嫌がらせをしていただなんて……。
たしかに、今回のタカヨの言動には私も疑問を抱いていました。でも私も、マリにとってはタカヨと同じく「一緒にいたいと思えない人」になってしまったのでしょう……。
私たちは学生の頃から3人仲よしでしたが、おそらくタカヨはマリよりも私を好いてくれているんだろうなと感じる場面が多々ありました。思えばその頃から、マリは私たちになにか思うところがあったのかもしれません。
私がしたことは、冷静に考えたら嫌なことだと思います。「マリが傷つくから」とタカヨを説得することもせず、マリにフォローをすることもしないでSNSに写真をあげたのですから。娘に言われて自分がサイテーだと気がつくなんて……。ダメな大人ですね。たしかに、人生を豊かにして交友関係を広めるはずのSNSでトラブルを起こしていたら本末転倒です。友人関係もSNSも……ちゃんと考えて向き合うべきだったと反省しています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと