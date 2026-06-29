ぷよぷよが江戸の姿になっちゃった！ 2026年6月発売「ぷよぷよ ぷよ江戸キーホルダー」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ブシロードの「ぷよぷよ ぷよ江戸キーホルダー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ブシロードから2026年6月に発売される「ぷよぷよ ぷよ江戸キーホルダー」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
ぷよぷよ ぷよ江戸キーホルダー
▼メーカー
ブシロード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・あおぷよ
・あかぷよ
・みどりぷよ
・むらさきぷよ
・きいろぷよ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ぷよぷよ ぷよ江戸キーホルダー」が見逃せない！
ブシロードから2026年6月に発売される「ぷよぷよ ぷよ江戸キーホルダー」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
ぷよたちが江戸の住人に大変身！大人気ゲーム「ぷよぷよ」から、個性豊かなぷよたちが江戸に住む人々に変身した姿を楽しめるキーホルダーが登場しました。それぞれのぷよたちが江戸情緒あふれるユニークな姿になっており、和風のテイストがとても魅力的です。全種類集めて並べたくなる、かわいらしくて遊び心のあるデザインに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
ぷよぷよ ぷよ江戸キーホルダー
▼メーカー
ブシロード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・あおぷよ
・あかぷよ
・みどりぷよ
・むらさきぷよ
・きいろぷよ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)