スレンダーでありながらHカップボディが話題のグラビアアイドルの野村るなさんのFLASHデジタル写真集「野村るな BEAUTIFUL STYLE」がリリースされました。



【写真】清楚なルックスからは想像できないほどシャープなお腹の野村るなさん

グラビア界に現れた超新星が「超Z世代スタイル」を惜しげもなく披露！スレンダーでありながらHカップの神ボディを誇る19歳の美少女を、“お家デート”をテーマに4ポーズの水着姿で撮りおろし。部屋着姿から水色水着への展開、大人っぽいグレーの水着姿、水玉柄のワンピース水着姿、そしてお風呂場でのピンクのチューブトップビキニ姿など、天真爛漫な素顔とドキッとする表情を80Pの大ボリュームでお届けします。



野村さんは週刊FLASH（光文社）に登場し、清冽な水着グラビアを披露。「佐久間宣行のNOBROCK TV」にも出演し、動画が100万回再生されるなど、今を時めくシンデレラガールから目が離せません。同誌には、小池里奈、永尾まりや、白河れい、板野優花、蓬莱舞らも登場しています。



野村さんは「 なんと今回、裏表紙を担当させていただいてます こんなに大きく掲載していただけて本当に幸せ…！ さらに誌面のど真ん中にも載せていただいています ぜひチェックしてください 感想も待ってます♡ 」「デジタル写真集も同時発売決定 今回は今までの撮影では着たことのない衣装にも挑戦したので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです」と喜びを語っています。「るなデカデカと出てる」「ノブロック出てから一気にメジャーになってく感じだね」「るなちのビキニショットは、私の生きる希望」「満点BODYすぎ」などのコメントが寄せられています。



【野村るなさんプロフィール】

のむらるな 19歳 2007年3月19日生まれ 東京都出身 T161・B89(H)W59H92 スレンダーでありながらHカップのバストを併せ持つ10代として「超Z世代スタイル」を武器に、デビュー後まもなく数々のグラビア誌に登場。最近はYouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、その動画が100万回以上再生されるなど話題に。最新情報は、公式X（＠luna_nomura）、公式Instagram（＠nomura.luna）