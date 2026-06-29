ボートレース住之江のヴィーナスシリーズ第7戦「第37回アクアクイーンカップ」は29日の最終日12Rで優勝戦が行われた。

1号艇の田口節子（45＝岡山）はインから1周1マークで魚谷香織のカド4コース強攻を受け止め先マイ。バックでは5コースから捲り差した海野ゆかりに詰め寄られたものの、続く2マークで振り切って昨年10月2日の大村G3オールレディース以来となる今年初優勝を飾った。住之江では2022年12月31日のプレミアムG1クイーンズクライマックス以来3回目。2着に今井美亜、3着は海野が入り3連単＜1＞＜6＞＜5＞は7080円（23番人気）。

23日に寺田千恵が戸田ヴィーナスシリーズ第6戦を制し、28日には吉田拡郎が鳴門グランドチャンピオンで11年11カ月ぶりのSG2Vなど、岡山支部勢のいい流れに乗る形となった田口は、レース直後のインタビューで「緊張して手が入らんかった」と1周1マークのターンを反省するとし、続く2マークも「捨て身でしたね」と振り返り「もう優勝できんかと思ったんで、うれしいです」と、ようやく笑顔。「住之江のインが攻略できるよう、頑張りたいと思います」と言い、当地で開催されるクイーンズクライマックス（12月28〜31日）に向けて「2年出てないし、今年は狙っていきたい」と力を込めた。

なお田口の次走出場は、7月7日から12日までのびわこヴィーナスシリーズ第8戦「びわこヴィーナス！第7回酒処新京極スタンド杯」を予定している。