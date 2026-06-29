日本付近に停滞している前線が、7月1日にかけて九州や伊豆諸島付近をゆっくり北上する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴って大雨となる所があるでしょう。

30日は雨の中心は九州南部です。２９日夜遅くから３０日夜遅くにかけて警報級の大雨となるおそれがあります。

３０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １２０ミリ

奄美地方 １００ミリ

では、1日から2日にかけて、九州、中国、四国、近畿、東海に活発な雨雲がかかる予想で、大雨のおそれがあります。

また、上空に強い寒気が流れ込むことや、日中の気温上昇の影響が加わり、北日本と東日本では7月1日にかけて大気の状態が非常に不安定となって、大雨となる所がある見込みです。

週間天気 7月２日ごろにかけても大雨おそれ

週間予報です。 西日本から東日本の一部では、7月２日頃にかけて前線の活動の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。

これまでの台風や大雨、地震による揺れで、地盤が緩んでいる所があります。通常よりも少ない雨量で土砂災害が発生しやすくなっています。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

続いてで雨が予想されるエリアと時間帯を詳しくみていきます。

雨・風シミュレーション 30日（火）～7月4日（土）

下にでは、2日（木）に九州、四国、中国、近畿、東海、関東に発達した雨雲がかかる予想です。

3日（金）～５日（日）も九州や東北、関東甲信の一部に発達した雨雲がかかる予想です。

シミュレーションにはずれがありますので、気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

雨・風シミュレーション30日（火）～7月5日（日） 雨・風シミュレーション 7月1日（水） 雨・風シミュレーション7月2日（木） 雨・風シミュレーション 7月3日（金） 雨・風シミュレーション 7月4日（土） 雨・風シミュレーション7月5日（日）

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