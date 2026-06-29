YOASOBIが「プラチナライブ」で新曲「アドレナ」など6曲を披露！次回『CDTVライブ！ライブ！』のラインナップ発表

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7月6日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から2時間の生放送でお届け。このたび、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

AND2BLE「Aura」

Kis-My-Ft2「My Affection」

BUDDiiS「キミは都市伝説」

BE:FIRST「Missing」

Hey! Say! JUMP「CUE CUE CUTE」

M!LK「アイドルパワー」

※アーティスト名五十音順

【プラチナライブ】

YOASOBI「アドレナ」「夜に駆ける」他

■M!LKは「アイドルパワー」を“おかわりライブ！”

大好評のスペシャル企画「プラチナライブ」にYOASOBIが先週に続き2週連続で登場。テレビ初披露となる「アドレナ」や、デビュー曲「夜に駆ける」を含むヒットソング全6曲をフルサイズで披露する。

M!LKは視聴者の反響に応える「おかわりライブ！」で、“アイドル”のきらめきをリスペクトした楽曲「アイドルパワー」をフルサイズで届ける。

Hey! Say! JUMPは一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせたハートフルソング「CUE CUE CUTE」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。

Kis-My-Ft2は“誰かを想う”優しくてあたたかい感情をストレートに届けるハートウォーミングな楽曲「My Affection」、BE:FIRSTは、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出した切ないラブソング「Missing」、BUDDiiSはメジャー1stシングルより、リード曲「キミは都市伝説」をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。

韓国の5人組ボーイズグループAND2BLEが『CDTVライブ！ライブ！』に初登場。1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』のサブタイトル曲「Aura」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

07/06（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/