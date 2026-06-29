YOASOBI、自身初のドームライブ『超現実』の映像をTikTok LIVEにて2日間限定配信

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YOASOBIが、6月26日にゲーム『オーバーウォッチ』とのコラボ楽曲「オリオン」を収録した4th EP『THE BOOK for,』をリリース。これを記念して、7月2日21時、7月5日11時からTikTok LIVEを実施する。

■『THE BOOK for,』のリリースを記念して実施

本配信では、成5周年を記念して開催したYOASOBI初のドームライブ『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』東京ドーム公演のライブ映像全編を特別公開。

2019年の結成以来、目まぐるしい勢いで駆け抜けた5年間を振り返り、その歩みのなかで見出したYOASOBIを体現するタイトル「超現実」のもと、圧巻の演出と熱量あふれるパフォーマンスで観客を魅了したライブ映像をお見逃しなく。なお、配信内容は2日とも同内容となる。

YOASOBIは10月より、日本人アーティスト最大規模となるアジアドーム＆スタジアムツアー『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』を開催。現在、国内公演のオフィシャル3次先行受付を実施中だ。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL TiKTok

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/