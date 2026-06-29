毛布に座り込む猫の胸元の毛がとても際立って見えたそうで…？あまりにも魅力的な胸毛が可愛すぎると反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で63.5万回も表示され、6.3万いいねを記録。「モフモフしたい」「ふわふわの白いおもちみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：毛布に座り込む猫の『胸』を見たら…思わずモフりたくなる『綺麗すぎる形』】

魅力的な胸毛に思わずうっとり

Xアカウント「うみ」に投稿されたのは、毛布の上に座り込んでいた猫の『うみ』くん。こげ茶と黒の毛色で、鼻のあたりから八の字のように白色の毛が生えているとのこと。胸元も真っ白な綺麗な毛色なのだとか。

そんなうみくんの胸元を見てみると、曲げて座った前足に胸毛が乗って強調されていたといいます。強調された胸毛は、きちんとカットしたかのように見事な丸い形だったそう。例えるならば、まるで大福のようだったとか。

飼い主さんも『胸が丸すぎる』と思うほど、まん丸な形になっていたといいます。とても魅力的なまん丸な胸毛。しかし、うみくんの魅力はそれだけではないとのこと。丸い胸毛の魅力に負けないくらい素敵なチャームポイントがあるといいます。

胸毛に負けないチャームポイント

まん丸な胸毛が大きな反響を呼び、飼い主さんは喜びの気持ちを込めてうみくんの写真を投稿したそう。嬉しそうな表情で黄色い目をキラキラさせていたうみくん。『おめめも大きくて丸いよ』と飼い主さん。うみくんのチャームポイントは大きくて丸い、パッチリした目なのだとか。大きくて丸い目にまん丸な胸毛。たくさんの魅力に溢れているうみくんなのでした。

うみくんの胸元を見た方たちから「胸丸すぎて指置きたくなる」「モッフモフで触りたい」「丸すぎて指沈みそう」などの声が寄せられていました。あまりにも魅力的な胸毛に、Xユーザーから触ってみたいという声が相次ぎました。

Xアカウント「うみ」では、魅力いっぱいなうみくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「うみ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。