野球のスタンドに響くノルウェーサポーターのバイキング・ロウ W杯で進むサッカーファンとMLBの交流
当初は予想していなかった交流かもしれないが、2026W杯が行われているアメリカではサッカーと野球の交流が生まれている。
始まりはスコットランド代表のサポーターたちだ。大会が始まったばかりの6月14日、スコットランドのサポーターたちはボストンのフェンウェイ・パークへ押し寄せ、レッドソックスVSレンジャーズの一戦をスタンドから応援した。これはスコットランドがハイチに1-0で勝利した翌日のことだった。
さらに翌週の22日には、フロリダのローンデポ・パークにスコットランドのサポーターが8000人も集結。ここはマイアミ・マーリンズの本拠地であり、マーリンズVSレンジャーズの一戦を観戦している。発表された約2万人の観客のうち8000人がスコットランドのサポーターだったのだから驚きは大きい。
その2日後の24日には、バイキング・スタイルの応援が話題を呼ぶノルウェーのサポーター陣がメッツVSカブスの一戦をシティ・フィールドで観戦。外野席の一部を赤く染め、お馴染みとなった『バイキング・ロウ』を披露している。
サッカーとMLBでは応援の文化も大きく異なるが、W杯を通しての交流は良いものだ。まだまだ大会は続くため、別のスタジアムでもこうした動きが見られるかもしれない。
'Yes Sir, I Can Boogie!'— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) June 15, 2026
Scotland fans party at Fenway Park!#BBCFootball #FifaWorldCup pic.twitter.com/npXco6OWSa
Scotland fans have made their way to Yankee Stadiumpic.twitter.com/PtuNcGzBR0— MLB (@MLB) June 17, 2026
The @TartanArmyGroup has arrived in Miami to watch the Scottish National Team in the World Cup (but more importantly, to watch their beloved Texas Rangers)@RangersSNtv | #MLB pic.twitter.com/OBQqizutmR— Victory+ (@victoryplustv) June 22, 2026
#FanáticosPlus | Los aficionados de Noruega invadieron el partido de los New York Mets del béisbol estadounidense y pusieron a remar a todos, incluso a las mascotas. pic.twitter.com/HnzxAsWruX— Fanáticos + (@FanaticosGMV) June 24, 2026
June 24, 2026