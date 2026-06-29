当初は予想していなかった交流かもしれないが、2026W杯が行われているアメリカではサッカーと野球の交流が生まれている。



始まりはスコットランド代表のサポーターたちだ。大会が始まったばかりの6月14日、スコットランドのサポーターたちはボストンのフェンウェイ・パークへ押し寄せ、レッドソックスVSレンジャーズの一戦をスタンドから応援した。これはスコットランドがハイチに1-0で勝利した翌日のことだった。





Scotland fans have made their way to Yankee Stadiumpic.twitter.com/PtuNcGzBR0 — MLB (@MLB) June 17, 2026

The @TartanArmyGroup has arrived in Miami to watch the Scottish National Team in the World Cup (but more importantly, to watch their beloved Texas Rangers)@RangersSNtv | #MLB pic.twitter.com/OBQqizutmR — Victory+ (@victoryplustv) June 22, 2026

#FanáticosPlus | Los aficionados de Noruega invadieron el partido de los New York Mets del béisbol estadounidense y pusieron a remar a todos, incluso a las mascotas. pic.twitter.com/HnzxAsWruX — Fanáticos + (@FanaticosGMV) June 24, 2026

スコットランドサポーターの進撃は止まらない。16日にはMLBの名門ニューヨーク・ヤンキースの本拠地であるヤンキースタジアムへ足を運び、ヤンキースVSホワイトソックスにてスタンド上層部の一帯を占拠した。さらに翌週の22日には、フロリダのローンデポ・パークにスコットランドのサポーターが8000人も集結。ここはマイアミ・マーリンズの本拠地であり、マーリンズVSレンジャーズの一戦を観戦している。発表された約2万人の観客のうち8000人がスコットランドのサポーターだったのだから驚きは大きい。その2日後の24日には、バイキング・スタイルの応援が話題を呼ぶノルウェーのサポーター陣がメッツVSカブスの一戦をシティ・フィールドで観戦。外野席の一部を赤く染め、お馴染みとなった『バイキング・ロウ』を披露している。サッカーとMLBでは応援の文化も大きく異なるが、W杯を通しての交流は良いものだ。まだまだ大会は続くため、別のスタジアムでもこうした動きが見られるかもしれない。