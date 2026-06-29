スペインの攻撃の完成度は大丈夫なのか 湿り気味なグループステージの戦いと怪我人問題から不安の声
EURO2024王者として2026W杯を戦うスペイン代表は、優勝候補の一角と評価されてきた。しかし、グループステージの戦いぶりは少々フラストレーションの溜まるものだったと言えるか。
サウジアラビアには4-0と完勝を収めたが、格下のカーボベルデとはまさかのスコアレスドロー、最終節のウルグアイ戦は1-0で勝利したものの、改心の内容とまでは言えない。
米『Sports Illustrated』は、決勝トーナメントへ攻撃参加を改善しないと危ないと警告している。
ウィリアムズは今大会のメンバーにも入っているが、最終節のウルグアイ戦では相手の守備がラフになったこともあり、右足を痛めてしまった。さらにFWジェレミー・ピノも鎖骨を負傷していて、両者は決勝トーナメントで起用できない可能性もあるとされる。
ヤマルも今季終盤にハムストリングを痛めていて、まだ100%の状態に戻ったとは言い難い。グループステージ3試合では自慢の中盤を軸にボールは支配できていたが、思うようにゴールを奪えなかった。
ベスト32の相手はオーストリア代表だ。ラルフ・ラングニックが指揮するオーストリアは攻守両面で組織化されたよく走るチームで、今のままではスペインも苦戦することになるかもしれない。