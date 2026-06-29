FC東京のMF佐藤龍之介、7月始動のチーム活動不参加をを発表…移籍を前提とした手続きと準備のため

FC東京は29日、日本代表MF佐藤龍之介が、移籍を前提とした手続きと準備のため、7月5日から行われる新シーズンに向けたチームの始動に参加しないことを発表した。今後については正式に決定され次第、伝えられる。



現在19歳の佐藤は、FC東京の下部組織出身で2023年にトップチームデビュー。2025シーズンは、レンタル先のファジアーノ岡山で大ブレイクを果たし、同年のJリーグベストヤングプレーヤー賞を受賞。FC東京復帰後の百年構想リーグでは、19試合に出場し6得点をマークした。



また、2025年6月に行われたFIFAワールドカップ2026・アジア最終予選のインドネシア代表戦で日本代表デビュー。18歳237日で史上4番目の若さでの出場を記録している。



なお、佐藤については、ラ・リーガ（スペイン1部）の名門バレンシアへの移籍の噂が取り沙汰されている。