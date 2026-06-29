顔のたるみの原因はガチガチ頭皮？ スマホの見過ぎで悪化も……簡単にできる頭皮ほぐしで輪郭が変わる！
Q. 「頭皮のコリが原因で、顔がたるむ」って本当ですか？Q. 「47歳です。最近、たるみが出てきて顔の輪郭がぼんやりしている感じがします。デスクワークが中心で、慢性的にひどい肩コリや背中の張り、頭皮のコリがあります。『頭皮が凝っている人は、たるみやすい』という話を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか？ ある程度は年齢的に仕方がないと思っていますが、何かできることがあれば知りたいです」
A. 頭皮のコリは顔の印象に影響します。手軽なセルフケアがおすすめです年齢とともに増えてくる、顔のたるみやシワなどの悩み。多くの人に、加齢や乾燥、生活習慣が原因だと思われていますが、「頭皮のコリ」は大きな原因の1つで、意外と見落とされがちなものです。頭皮の下には筋肉や腱膜があり、ここに硬さが生じると、頭皮全体のコリとなってあらわれます。
「顔の印象に頭皮が関係あるの？」と思った方は、頭を両手で挟むようにして、いろいろな方向へ動かしてみてください。眉毛や目尻が、一緒に動くのが分かると思います。当然のことですが、頭皮と顔の筋肉はつながっているのです。頭皮のコリが進むと、顔の印象そのものに影響してしまいます。
頭皮のコリを招く大きな要因の1つが、スマホやパソコンの使い過ぎです。目を酷使すると無意識に目を細めて画面を見る動作も増え、眼輪筋（がんりんきん）が疲労します。その影響が顔面の筋肉バランスを崩し、前頭筋（ぜんとうきん）を経由して頭皮全体のコリへと波及します。
また、歯を食いしばる癖や姿勢の乱れも、側頭筋（そくとうきん）や後頭筋（こうとうきん）の緊張を引き起こし、顔のゆがみやたるみにつながることがあるようです。
以下に当てはまるものがあれば、頭皮のコリが顔に影響を及ぼしているサインかもしれません。
・目がぱっちり開いていない気がする
・なんとなく視界が暗いような気がする
・鏡を見たら顔の左右差が大きくなった気がする
・顔のシワやたるみが目立つようになってきた
・頭部に指の腹を当てて動かすと痛い部分がある
セルフケアとして有効なのが、頭の上側・後頭部・側頭部の3カ所を順番にほぐす頭皮マッサージです。頭皮マッサージと聞くと、難しそうに思われるかもしれませんが、両手指の腹を頭部に当て、眉毛を上下させるイメージで前後に動かしたり、円を描くようにゆっくりと動かしたりするだけで構いません。
痛みや硬さを感じる部分は、コリが生じているサインです。力を入れ過ぎず、気持ちよく伸ばすイメージで丁寧にほぐしてみましょう。痛みや違和感がない場合でも、マッサージを行うことでリラックス効果が得られ、頭皮のコンディション維持につながります。
スキンケアだけでは改善しにくいたるみの悩みに、頭皮のコリという新しい視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。
▼檜垣 暁子プロフィール
ロイヤルメルボルン工科大学にて応用理学士、カイロプラクティック理学士を取得。日本カイロプラクターズ協会（JAC）正会員。大学付属クリニック、個人治療室を経て、2003年からは横浜に開院した治療室で特に肩こり・腰痛に悩む人の施術に当たっている。病院の検査では異常が見つからない「機能的な異常」による不調の悪循環を絶つべく、カイロプラクターの視点から、体が楽になるために役立つ情報を数多く発信している。
(文:檜垣 暁子（カイロプラクティック理学士）)