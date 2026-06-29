AIE国際高FW西村朋倭の栃木C加入が内定「世界へ羽ばたくという目標があります」
栃木シティは29日、AIE国際高のFW西村朋倭(18)が2027年2月に加入することが内定したと発表した。
兵庫県出身の西村は過去に神村学園中や神村学園高でもプレー。クラブ公式サイトを通じ、「私には『栃木シティで活躍し、世界へ羽ばたく』という目標があります。そのためにも、まずはこのクラブの勝利のために全力で戦い、チームに貢献することを第一に考えています。これまで支えてくださった皆様への感謝を忘れず、結果という形で恩返しができるよう努力を続けてまいります」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW西村朋倭
(にしむら・とわ)
■生年月日
2008年5月8日(18歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
181cm/74kg
■経歴
さつきジョレンティア-神村学園中-神村学園高-AIE国際高
■コメント
この度、栃木シティと契約させていただくことになりました西村朋倭です。
栃木シティという素晴らしいクラブでプロキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。また、自分の「世界に挑戦したい」という目標や想いを理解し、応援してくださるクラブでキャリアを始められることに感謝しています。
私には「栃木シティで活躍し、世界へ羽ばたく」という目標があります。そのためにも、まずはこのクラブの勝利のために全力で戦い、チームに貢献することを第一に考えています。
これまで支えてくださった皆様への感謝を忘れず、結果という形で恩返しができるよう努力を続けてまいります。
栃木シティのファン・サポーターの皆様、よろしくお願いいたします。
兵庫県出身の西村は過去に神村学園中や神村学園高でもプレー。クラブ公式サイトを通じ、「私には『栃木シティで活躍し、世界へ羽ばたく』という目標があります。そのためにも、まずはこのクラブの勝利のために全力で戦い、チームに貢献することを第一に考えています。これまで支えてくださった皆様への感謝を忘れず、結果という形で恩返しができるよう努力を続けてまいります」と述べた。
●FW西村朋倭
(にしむら・とわ)
■生年月日
2008年5月8日(18歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
181cm/74kg
■経歴
さつきジョレンティア-神村学園中-神村学園高-AIE国際高
■コメント
この度、栃木シティと契約させていただくことになりました西村朋倭です。
栃木シティという素晴らしいクラブでプロキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。また、自分の「世界に挑戦したい」という目標や想いを理解し、応援してくださるクラブでキャリアを始められることに感謝しています。
私には「栃木シティで活躍し、世界へ羽ばたく」という目標があります。そのためにも、まずはこのクラブの勝利のために全力で戦い、チームに貢献することを第一に考えています。
これまで支えてくださった皆様への感謝を忘れず、結果という形で恩返しができるよう努力を続けてまいります。
栃木シティのファン・サポーターの皆様、よろしくお願いいたします。
【西村朋倭選手 2026/27シーズン加入内定のお知らせ】— 栃木シティ【公式】 (@tochigi_city_) June 29, 2026
このたび、AIE国際高校より西村朋倭選手が2026/27シーズン明治安田J2リーグ(2027年2月)より栃木シティへ加入することが内定いたしました!!!!
WELCOME TO TOCHIGI CITY
コメントはこちらhttps://t.co/oCO0e7lXCL#栃木シティ pic.twitter.com/UW4B7Xzi7p