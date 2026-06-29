俳優の竹内涼真さん（33）が2026年6月28日に自身のインスタグラムを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）の試合会場でサッカー日本代表のサポーターと肩を組んでいる姿を投稿した。コメント欄では、長友佑都選手（39）が反応する事態になっている。

「ラウンド32、１つになって闘おう」

竹内さんは、「FIFAワールドカップ2026」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務めている。日本テレビの公式サイトによれば、竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチームに所属していた。

竹内さんは28日、現地スタジアムのスタンドで日本代表のユニフォームを着ている自身のモノクロ写真をインスタグラムに投稿し、現地サポーターと肩を組む様子や腕を掲げている様子などを公開した。

この投稿では、「サポーターのみなさんと共闘できた」と報告した上で、「やっぱりサッカーっていい」と記した。そして「ラウンド32、１つになって闘おう Vamos 日本」とも呼びかけた。なお決勝トーナメント1回戦のブラジル戦は、日本時間30日午前2時から行われる。

コメント欄では、「ブラジル戦も全力で応援します」「サッカーで生き生きしてる涼真くん本当に素敵です！」「ホント、サッカーって最高ですね」「ブラジル戦も魂の応援、期待してます！」などの声が寄せられている。

また、スウェーデン戦で途中から出場した長友選手も、竹内さんの投稿に対し、握手などの絵文字とともに「ずっと日本サッカー界に関わってください 共闘！！」とコメントしている。