熱戦が続くFIFAワールドカップ2026。決勝トーナメント1回戦、ブラジル代表との大一番が、いよいよ日本時間30日に行われます。29日は元日本代表の鈴木啓太さんが試合の見どころなどを解説します。

■鈴木彩艶選手は「ワールドクラスのGKに」

鈴木啓太さんが浦和レッズのトップチームでプレーされていた時に、アカデミーに（ゴールキーパーの）鈴木彩艶選手がいたということですけれども、この彩艶選手の成長、今大会の活躍はどのようにご覧になっていますか？

鈴木啓太さん

「もうワールドクラスのゴールキーパーと言っても過言ではないですね。すばらしい成長をしてくれましたね」

──彩艶選手が台頭してきた時というのは、「すごい選手が出てきたな」という感じだったのでしょうか？

鈴木啓太さん

「その当時の浦和レッズの正ゴールキーパーが、『早く移籍してほしい』と（笑）。『自分のポジション取られるかもしれない』と」

■“ブラジルの攻撃と日本の守備の要”の攻防に注目

それぐらいの選手なわけですね。鈴木彩艶選手の活躍もあるかという、決勝トーナメント1回戦。ベスト16をかけて、ブラジル代表との戦いが、日本時間30日未明に行われます。強豪ブラジルに勝つためのポイントを教えてください。

鈴木啓太さん

「30日のブラジル戦は、ヴィニシウス選手（FW）と冨安選手（DF）の攻防に注目していただきたいです」

──ブラジルの攻撃の要の選手、そして日本の守備の要の冨安選手の攻防ということですね

鈴木啓太さん

「冨安選手は、スウェーデン戦1回休みましたよね。これはもう間違いなくブラジルのヴィニシウスを意識して休ませたんじゃないかなと思うんですよね。冨安選手とヴィニシウス選手がマッチアップすると思います。

このヴィニシウス選手は、ブラジルの左サイド、日本で言う右サイド、ここでポジション取るんですけれども、速いんですよ。決定力があるんです。ゴールに直結する動きをするんですね。その選手を、やはり日本の守備の要である冨安選手がマークにつくと。ただ1人だけではなかなか難しいので、佐野海舟選手だったり堂安選手が、必ず2人で対応する。そういった『ヴィニシウス包囲網』を作って、ディフェンスするんじゃないかなと思います」

■予想スコア「2対1で…」日本の勝率は何％？

──スコアで言うと、どれくらいになりそうでしょうか？

鈴木啓太さん

「2対1。日本の勝利です。1点取られることはしょうがないです、ただ、2点取って勝つと」

──勝率は、何パーセントくらいの確率で勝てると予想しますか？

鈴木啓太さん

「真面目に言うと、30パーセントぐらいの勝率だとは思います。私も生で応援しますけど、100パーセント勝ってもらいたいです。覆してもらいたいなと。この30パーセントじゃない、『間違ってたよ』って言わせてほしいですね」

日本代表史上初の決勝トーナメント（1回戦）勝利に向けた大一番、ブラジル代表との試合に向け、鈴木啓太さんの解説でした。

（6月29日放送『news every.』より）