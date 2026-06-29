＜迷惑な園児＞問題児への対応をお願いしたら「文化の違いだから許して」と言われた…文化の問題か？
同じ人間なのだから話し合えばわかるはず。そう思っていても、超えられない壁はあるのかもしれません。今回は文化の壁という名のもとで起こってしまったトラブルについてです。
『うちの子と同じ幼稚園に通う外国籍の園児に悩まされています。その子はガマンや順番といった日常生活でのルールが守れず、気に入らないとひっくり返って泣いたり、相手を叩いたりしてきます。先生たちがどれだけ注意して叱ってもまったく聞き入れず、先生を殴ることも。旦那から先生に抗議をすると、「文化の違いだから許してほしい」と言われました』
文化の違いってどういうこと？
『そんな文化のある国、ある？』
『気に入らないと殴っていい文化の国なんてないでしょ』
ママたちからは「ありえません」と言わんばかりの声が続々と寄せられました。暴力や差別がこの世からなくなることはないのかもしれませんが、堂々と肯定する文化は、世界中どこにもないと信じたいですよね。もちろん、文化が変われば1つの行動が差別となることもあればならないケースもある。それでも、子どもたちがともにすごす場所で、暴力が許される文化なんてあってはならないのではないでしょうか。
文化の違いと問題点を履き違えている
『旦那さん、そんな理由で帰ってきちゃダメだよ。納得するような答えが聞けるまで粘らなきゃ』
『文化の違いで積み木を投げつけていいとかない。うちの娘、同じクラスの外国人の子に椅子引きされたとき、「言葉や文化の違いは言い訳になりません！」って園が毅然と対応してくれたよ』
旦那さんが抗議しても「文化の違いだから許してほしい」とか「まだ理解できないから待ってほしい」と園側から言われたのだそう。しかしこれってどうとっても「文化の違い」とは関係ありませんよね。人を叩いてはいけないとか、人の嫌がることはしませんなどは、世界共通の認識とは違うのでしょうか。問題は生まれた国や見た目、育った文化とは関係なく、個人にあるとしか思えませんよね。しかし園側は常套句のように「文化の違い」を切り札にしてくるのだそう……。
親ができることを考える
『外国人に強い弁護士を通すか、幼稚園の転園ぐらいしか解決策はない？ 本当に悔しいですね』
『幼稚園を転園したら？ 本来なら幼稚園側が相手に退園処理をすべきだろうけどね。そんなものまたずにこちらが退園した方が早い。関わり合いになる時間がもったいないし』
納得がいかないかもしれませんが、一番早急な解決策は「転園（退園）」かもしれません。このケースは、いじめ問題でも見受けられますが、なぜ被害にあっている側が苦労を強いられなければならないのでしょうね……。園側もなんとかしているように見受けられますが、切り札が「文化の違いを理解しろ」では、今後に期待もできなさそう。ただ、転園も検討している旨を一度園側に伝えてもいいかもしれませんね。
『役所に外国人支援課的な部門はないかな？ わが子が危険な目にあったのに文化の違いだから許せと主張され、保育活動が妨げられている。園で対応しきれていない。日本語が不自由ゆえのコミュニケーション不足が生じているので、公的な支援や指導に繋げられないか……みたいに相談してみたら？』
園側が手を焼いていることはわかっているので、ガマンしてほしいと言うならせめてもう少しうまく対応してほしいものです。あくまでも「文化の違い」で片付けてしまうのであれば、こちらが動かざるを得ないかもしれません。役所などには日本に在住している外国籍の方に向けた相談窓口などがあるようです。外国籍の方とのトラブルにも対応してもらえるかわかりませんが、相談してみてもいいかもしれませんね。
文化や人種の垣根を超えた人間同士の問題
『差別ではない。だって人に迷惑をかける行為は、文化や外国人とか関係ないから』
日本に住んでいる、日本の集団生活に属する。ならば日本のルールを守る、文化を大切にしてほしい。投稿者さんやママたちのこの思いは差別ではありませんよね。願いであり希望ではないでしょうか。もちろん、すべてを完璧に理解・実行しろとはきっと誰も言いません。最低限の、人と人が交わり関わりあって生活していくためのルールや文化を尊重してほしいだけですよね。現時点では個性的の範疇を超えている迷惑行為ですから、相手のお子さんが抱える問題も気になるところ。あまり打つ手がないようにも見えますが、なんらかの形で解決に向かうことを願うばかりです。