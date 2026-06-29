綾瀬はるか、『箱の中の羊』のレモン枯らし苦笑い 『八重の桜』の苗木は健在
俳優の綾瀬はるか（41）が29日、都内で行われた映画『箱の中の羊』の公開後舞台あいさつに登壇。大河ドラマ『八重の桜』（2013年）で主演した際にもらった桜の木が毎年咲く一方、今作でもらったレモンの木をさっそく枯らしてしまったと明かした。
【全身ショット】清楚な白ワンピ姿で魅了した綾瀬はるか
本作の劇中で家にレモンとオリーブの期が植えられたことにちなみ、「育てるなら何の木がいいですか？」と問われた綾瀬は「レモンがやっぱりいいのかなと思います」とにっこり。大河ドラマ『八重の桜』で主演した際にもらった桜の苗について、「実家で植えたら今すごい大きくなってあの春にいつも咲くんで、それもいいなと思う」と明かしつつ、「庭でレモンをとってきて、そのまま炭酸水に絞ってレモン炭酸水にしたらすごくおいしくて。しその葉とかもいいですね」「すだちとか」「梅の木とか」とつぎつぎ食べられる植物を提案。「生活がより豊かになりそうなものがいいですね」と声を弾ませた。
一方で「そんないい話じゃないんですけど」と申し訳なさそうにこぼしつつ、今作では撮影現場でレモンの苗を「好きなだけ持っていってください」と言われ、「監督と一緒に同じのをもらっていって」と明かした綾瀬。監督とは「頑張って家で育てましょうね！」と話したが「監督も私もすぐに枯らしてしまって…」としょんぼり。「家をちょっと空けているときに枯らしちゃって、やっぱり水を毎日あげる誰かがいないとけっこう難しいなと思いました」と苦笑いしていた。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
MCは宮司愛海が務めた。
【全身ショット】清楚な白ワンピ姿で魅了した綾瀬はるか
本作の劇中で家にレモンとオリーブの期が植えられたことにちなみ、「育てるなら何の木がいいですか？」と問われた綾瀬は「レモンがやっぱりいいのかなと思います」とにっこり。大河ドラマ『八重の桜』で主演した際にもらった桜の苗について、「実家で植えたら今すごい大きくなってあの春にいつも咲くんで、それもいいなと思う」と明かしつつ、「庭でレモンをとってきて、そのまま炭酸水に絞ってレモン炭酸水にしたらすごくおいしくて。しその葉とかもいいですね」「すだちとか」「梅の木とか」とつぎつぎ食べられる植物を提案。「生活がより豊かになりそうなものがいいですね」と声を弾ませた。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
MCは宮司愛海が務めた。