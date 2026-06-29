¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û±Êµ×¥·¡¼¥É¤Î70ºÐ¡¦ÁÒËÜ¾»¹°¤¬16ºÐ¤ÎÂç´ï²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¤È¤Î54ºÐº¹¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÇ®Ë¾
¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤ÎÁÒËÜ¾»¹°Éû²ñÄ¹¡Ê70¡Ë¤¬¡¢7·î2Æü³«Ëë¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¡ÊÆÊÌÚ¡¦À¾Æá¿ÜÌîCC¡Ë¤Ç¤Î16ºÐ¤Î²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¤È¤ÎÆ±ÁÈ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿JGTO¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÁÒËÜÉû²ñÄ¹¤Ï²ñ¸«¸å¤Ë¡Ö54ºÐº¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ä¥¢¡¼½é¡£Â¹¤¯¤é¤¤¤Î¡ÊÇ¯Îðº¹¡Ë¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼Â¸½¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄÌ»»30¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÁÒËÜÉû²ñÄ¹¤Ï±Êµ×¥·¡¼¥É¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·JGTO¤¬Æü·ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¿·²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶ÈÌ³¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼Å±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï5·î¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤È8·î¤Îsansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤Î2»î¹ç¤Ç¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Áª¼êÂ¦¤«¤é¡ÖÁª¼ê²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èº£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÁª¼ê²ñ¼çÆ³¤ÎÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê²ñ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï1ÅÙ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡ËºÇ¸å¡Ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·è¤á¤¿¡×¤ÈµÞ¤¤ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ÏÄÌ»»13¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¸Î¡¦¿ù¸¶µ±Íº¤µ¤ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿68ºÐ311Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇÇ¯Ä¹Í½ÁªÄÌ²á¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤Ï¤Ê¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½éÆü¤Î13ÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¿ù¸¶¤µ¤ó¤Î72ºÐ320Æü¤Ç¤Î¥¤¡¼¥°¥ëÃ¥¼è¤ËÂ³¤¯¡¢»Ë¾å2°Ì¡Ê70ºÐ247Æü¡Ë¤ÎÇ¯Ä¹¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÁÒËÜÉû²ñÄ¹¤¬²ÃÆ£¤È¤ÎÇ¯Îðº¹¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òË¾¤à¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡¡¡Ö5000Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ÇÁª¼ê²ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤È²ÃÆ£¤ÎÁÈ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡Ë2¹Ô¤Ç¤â3¹Ô¤Ç¤â¡Êµ»ö¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë²ÁÃÍ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡×
¡¡²ÃÆ£¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î15ºÐ142Æü¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2½µÁ°¤ÎACN¥Ä¥¢¡¼¡Öi¡¡Golf¡¡Shaper¡¡Challenge¡¡in¡¡ÃÞ»ç¥öµÖ¡×¤òºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Î16ºÐ44Æü¤ÇÀ©¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î°ïºà¤À¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç70ºÐ¤È16ºÐ¤ÎÆ±ÁÈ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç²ñ¤òºÌ¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£