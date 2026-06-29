NHK『Venue101 EXTRA』Day1出演アーティスト＆曲目発表 アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NEXZら出演決定
かまいたち・濱家隆一と生田絵梨花がMCを務める音楽番組『Venue101』の公開収録特番『Venue101 EXTRA』（NHK総合／7月4日・18日23時放送）より、アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NEXZ、FRUITS ZIPPERら出演アーティストと曲目が発表された。
【動画】アイナ・ジ・エンドのOPテーマを担当！ 『ダンダダン』第2期第2弾PV
「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに放送中の音楽番組『Venue101』。今回は101スタジオを飛び出し、『Venue101 EXTRA』と題してNHKホールで公開収録を実施。その模様が2週にわたって放送される。
7月4日放送のDay1では、4組のライブパフォーマンスを届ける。アイナ・ジ・エンドは、アニメ映画の主題歌として自ら作詞・作曲を手がけた「No Epilogue」をテレビ初披露。＝LOVEは情熱的でダークなラブソング「劇薬中毒」、NEXZは曲名にもなっているフレーズ“Mmchk（ウンツク）”がクセになる「Mmchk（Japanese Ver.）」、FRUITS ZIPPERは言葉遊びも楽しいポジティブな一曲「ぱわーオブらぶ」を披露する。
なお、7月18日放送のDay2では、NCT WISH、超ときめき宣伝部、B＆ZAI、ME:I、Mega Shinnosukeがライブを披露する。
また、Day1とDay2の出演者がクロスオーバーするスペシャル企画も実施予定だ。詳細は後日発表される。
『Venue101 EXTRA』Day1は、NHK総合にて7月4日23時、Day2は7月18日23時放送。
【動画】アイナ・ジ・エンドのOPテーマを担当！ 『ダンダダン』第2期第2弾PV
「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに放送中の音楽番組『Venue101』。今回は101スタジオを飛び出し、『Venue101 EXTRA』と題してNHKホールで公開収録を実施。その模様が2週にわたって放送される。
なお、7月18日放送のDay2では、NCT WISH、超ときめき宣伝部、B＆ZAI、ME:I、Mega Shinnosukeがライブを披露する。
また、Day1とDay2の出演者がクロスオーバーするスペシャル企画も実施予定だ。詳細は後日発表される。
『Venue101 EXTRA』Day1は、NHK総合にて7月4日23時、Day2は7月18日23時放送。