アイスクリーム装飾と限定ステッカー！ スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」
記事ポイントスヌーピーミュージアムで期間限定イベント「ハッピー・サマー」を開催夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が登場クリアステッカーや缶バッジ限定デザイン、新商品も展開
スヌーピーミュージアムが、期間限定イベント「ハッピー・サマー」を2026年7月4日(土)より開催予定です。
夏を楽しむ「スヌーピー」たちやアイスクリームモチーフの装飾、来場者特典、新商品が登場するイベントです。
隣接する「PEANUTS Cafe」では、企画連動メニューも展開されます。
スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」
開催開始日：2026年7月4日(土)場所：スヌーピーミュージアム所在地：東京都町田市・南町田グランベリーパーク来場者特典：「ハッピー・サマー」クリアステッカー全6種からランダムで1枚新商品発売日：2026年7月4日(土)
エントランスには、「スヌーピー」とアイスクリームの大きなステッカーが登場します。
館内の至るところに、夏を満喫する「スヌーピー」やアイスクリームモチーフの装飾が広がります。
館内全体が、ハッピーでカラフルな雰囲気に包まれる期間限定イベントです。
夏を満喫する「スヌーピー」の限定ステッカー
特典名：「ハッピー・サマー」クリアステッカー種類：全6種配布方法：入館者全員にランダムで1枚終了条件：なくなり次第終了
クリアステッカーには、夏を満喫する「スヌーピー」とアイスクリームのあしらいが入っています。
この時期にしかもらえない限定デザインです。
ランダム配布のため、どのデザインに出会えるかも来館時の楽しみになります。
自分だけの「スヌーピー缶バッジ」限定デザイン
ワークショップ名：「スヌーピーの缶バッジ」限定デザイン：夏を満喫する「スヌーピー」のアートを使ったポップな4種費用：700円(税込)支払い方法：クレジットカードまたは交通系IC決済のみ予約：不要
毎日開催しているワークショップ「スヌーピーの缶バッジ」にも、「ハッピー・サマー」限定デザインが登場予定です。
ふかふか「スヌーピー」のカプセルマシンを回すと、ランダムでデザインシートが出てきます。
「ピーナッツ」コミックと同じシュルツフォントのシールを貼り、名前などを入れてオリジナル缶バッジを作れます。
「BROWN’S STORE」に並ぶ誕生日記念グッズ
販売場所：ミュージアム内「BROWN’S STORE」発売日：2026年7月4日(土)デニムバッグ：7,920円(税込)ぬいぐるみ：3,850円(税込)マグカップ：1,980円(税込)刺繍ステッカー(ランダム4種)：770円(税込)販売条件：全ての商品は数量限定
「ハッピー・サマー」の開催に合わせて、8月10日の「スヌーピー」の誕生日を記念したオリジナルグッズが発売されます。
デニムバッグ、ぬいぐるみ、マグカップ、刺繍ステッカーなどが並びます。
状況により、8月10日より前に販売を終了する場合があります。
「PEANUTS Cafe」の企画連動メニュー
隣接する「PEANUTS Cafe」では、「ハッピー・サマー」と連動したメニューが登場します。
館内の展示や装飾に使用したアート、モチーフを使ったこの期間だけのメニューです。
ミュージアムの装飾とカフェメニューを合わせて、夏の「スヌーピー」モチーフを楽しめます。
月ごとに仲間を紹介する「MONTHLY PEANUTS GANG」
7月キャラクター：マーシー8月キャラクター：ペパーミント パティ配布物：入館時に各キャラクターを紹介するオリジナルリーフレットフォトブース：セルフフォトブース「Photomatic」に期間限定オリジナルフレームが登場
スヌーピーミュージアムでは、ユーモアにあふれる「ピーナッツ」の仲間たちを月ごとに紹介する企画「MONTHLY PEANUTS GANG」を実施しています。
来館時には、それぞれのキャラクターを紹介するオリジナルリーフレットが配布されます。
「Photomatic」には、各月のキャラクターデザインの期間限定オリジナルフレームも登場予定です。
夏のお出かけ記念に楽しめるワークショップ
ワークショップ：「スヌーピーのマスコットタグ」ワークショップ：「スヌーピーのぬいぐるみ」ワークショップ：「ウッドストックのぬいぐるみ」ワークショップ：「スヌーピーの缶バッジ」7月の開催スケジュール：スヌーピーミュージアム公式ホームページ、SNSに掲載
ワッペンやチャームでカスタマイズできる「スヌーピーのマスコットタグ」ワークショップも開催中です。
自分だけの「スヌーピー」や「ウッドストック」が作れるぬいぐるみワークショップもあります。
来場の記念品になる「スヌーピーの缶バッジ」ワークショップも随時開催されています。
チケットと施設情報
チケット：e+にて販売中前売券：e+で販売中開館時間：平日10:00〜18:00開館時間：土日祝・お盆期間(8月10日、12日〜15日)10:00〜19:00休館日：2026年8月18日、2027年1月1日アクセス：東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分
チケットはe+で販売されています。
開館時間は平日と土日祝・お盆期間で異なります。
南町田グランベリーパーク駅から徒歩4分の場所にある施設です。
館内装飾からカフェメニューまで同じアートやモチーフでつながり、展示後の過ごし方まで夏らしい「ピーナッツ」の世界観で選べます。
缶バッジやマスコットタグ、ぬいぐるみのワークショップは、来館の思い出を自分で形にしたい人にも向いた楽しみ方です。
スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「ハッピー・サマー」はいつから開催されますか？
A. スヌーピーミュージアムで、2026年7月4日(土)より開催されます。
夏を楽しむ「スヌーピー」たちやアイスクリームモチーフの装飾、ノベルティが登場する期間限定イベントです。
Q. 来場者特典はありますか？
A. 期間中に来館した方には、「ハッピー・サマー」クリアステッカー全6種からランダムで1枚が配布されます。
入館者全員が対象で、なくなり次第終了です。
Q. 「スヌーピー缶バッジ」限定デザインの費用はいくらですか？
A. 「スヌーピーの缶バッジ」ワークショップの費用は700円(税込)です。
支払い方法はクレジットカードまたは交通系IC決済のみで、予約不要のワークショップです。
Q. 新商品はどこで発売されますか？
A. 「ハッピー・サマー」の開催日と同じ2026年7月4日(土)より、ミュージアム内「BROWN’S STORE」で発売されます。
全ての商品は数量限定です。
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