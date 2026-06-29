アイスクリーム装飾と限定ステッカー！ スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」

記事ポイント スヌーピーミュージアムで期間限定イベント「ハッピー・サマー」を開催夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が登場クリアステッカーや缶バッジ限定デザイン、新商品も展開 スヌーピーミュージアムで期間限定イベント「ハッピー・サマー」を開催夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が登場クリアステッカーや缶バッジ限定デザイン、新商品も展開

スヌーピーミュージアムが、期間限定イベント「ハッピー・サマー」を2026年7月4日(土)より開催予定です。

夏を楽しむ「スヌーピー」たちやアイスクリームモチーフの装飾、来場者特典、新商品が登場するイベントです。

隣接する「PEANUTS Cafe」では、企画連動メニューも展開されます。

スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」

開催開始日：2026年7月4日(土)場所：スヌーピーミュージアム所在地：東京都町田市・南町田グランベリーパーク来場者特典：「ハッピー・サマー」クリアステッカー全6種からランダムで1枚新商品発売日：2026年7月4日(土)

エントランスには、「スヌーピー」とアイスクリームの大きなステッカーが登場します。

館内の至るところに、夏を満喫する「スヌーピー」やアイスクリームモチーフの装飾が広がります。

館内全体が、ハッピーでカラフルな雰囲気に包まれる期間限定イベントです。

夏を満喫する「スヌーピー」の限定ステッカー

特典名：「ハッピー・サマー」クリアステッカー種類：全6種配布方法：入館者全員にランダムで1枚終了条件：なくなり次第終了

クリアステッカーには、夏を満喫する「スヌーピー」とアイスクリームのあしらいが入っています。

この時期にしかもらえない限定デザインです。

ランダム配布のため、どのデザインに出会えるかも来館時の楽しみになります。

自分だけの「スヌーピー缶バッジ」限定デザイン

ワークショップ名：「スヌーピーの缶バッジ」限定デザイン：夏を満喫する「スヌーピー」のアートを使ったポップな4種費用：700円(税込)支払い方法：クレジットカードまたは交通系IC決済のみ予約：不要

毎日開催しているワークショップ「スヌーピーの缶バッジ」にも、「ハッピー・サマー」限定デザインが登場予定です。

ふかふか「スヌーピー」のカプセルマシンを回すと、ランダムでデザインシートが出てきます。

「ピーナッツ」コミックと同じシュルツフォントのシールを貼り、名前などを入れてオリジナル缶バッジを作れます。

「BROWN’S STORE」に並ぶ誕生日記念グッズ

販売場所：ミュージアム内「BROWN’S STORE」発売日：2026年7月4日(土)デニムバッグ：7,920円(税込)ぬいぐるみ：3,850円(税込)マグカップ：1,980円(税込)刺繍ステッカー(ランダム4種)：770円(税込)販売条件：全ての商品は数量限定

「ハッピー・サマー」の開催に合わせて、8月10日の「スヌーピー」の誕生日を記念したオリジナルグッズが発売されます。

デニムバッグ、ぬいぐるみ、マグカップ、刺繍ステッカーなどが並びます。

状況により、8月10日より前に販売を終了する場合があります。

「PEANUTS Cafe」の企画連動メニュー

隣接する「PEANUTS Cafe」では、「ハッピー・サマー」と連動したメニューが登場します。

館内の展示や装飾に使用したアート、モチーフを使ったこの期間だけのメニューです。

ミュージアムの装飾とカフェメニューを合わせて、夏の「スヌーピー」モチーフを楽しめます。

月ごとに仲間を紹介する「MONTHLY PEANUTS GANG」

7月キャラクター：マーシー8月キャラクター：ペパーミント パティ配布物：入館時に各キャラクターを紹介するオリジナルリーフレットフォトブース：セルフフォトブース「Photomatic」に期間限定オリジナルフレームが登場

スヌーピーミュージアムでは、ユーモアにあふれる「ピーナッツ」の仲間たちを月ごとに紹介する企画「MONTHLY PEANUTS GANG」を実施しています。

来館時には、それぞれのキャラクターを紹介するオリジナルリーフレットが配布されます。

「Photomatic」には、各月のキャラクターデザインの期間限定オリジナルフレームも登場予定です。

夏のお出かけ記念に楽しめるワークショップ

ワークショップ：「スヌーピーのマスコットタグ」ワークショップ：「スヌーピーのぬいぐるみ」ワークショップ：「ウッドストックのぬいぐるみ」ワークショップ：「スヌーピーの缶バッジ」7月の開催スケジュール：スヌーピーミュージアム公式ホームページ、SNSに掲載

ワッペンやチャームでカスタマイズできる「スヌーピーのマスコットタグ」ワークショップも開催中です。

自分だけの「スヌーピー」や「ウッドストック」が作れるぬいぐるみワークショップもあります。

来場の記念品になる「スヌーピーの缶バッジ」ワークショップも随時開催されています。

チケットと施設情報

チケット：e+にて販売中前売券：e+で販売中開館時間：平日10:00〜18:00開館時間：土日祝・お盆期間(8月10日、12日〜15日)10:00〜19:00休館日：2026年8月18日、2027年1月1日アクセス：東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分

チケットはe+で販売されています。

開館時間は平日と土日祝・お盆期間で異なります。

南町田グランベリーパーク駅から徒歩4分の場所にある施設です。

館内装飾からカフェメニューまで同じアートやモチーフでつながり、展示後の過ごし方まで夏らしい「ピーナッツ」の世界観で選べます。

缶バッジやマスコットタグ、ぬいぐるみのワークショップは、来館の思い出を自分で形にしたい人にも向いた楽しみ方です。

スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ハッピー・サマー」はいつから開催されますか？

A. スヌーピーミュージアムで、2026年7月4日(土)より開催されます。

夏を楽しむ「スヌーピー」たちやアイスクリームモチーフの装飾、ノベルティが登場する期間限定イベントです。

Q. 来場者特典はありますか？

A. 期間中に来館した方には、「ハッピー・サマー」クリアステッカー全6種からランダムで1枚が配布されます。

入館者全員が対象で、なくなり次第終了です。

Q. 「スヌーピー缶バッジ」限定デザインの費用はいくらですか？

A. 「スヌーピーの缶バッジ」ワークショップの費用は700円(税込)です。

支払い方法はクレジットカードまたは交通系IC決済のみで、予約不要のワークショップです。

Q. 新商品はどこで発売されますか？

A. 「ハッピー・サマー」の開催日と同じ2026年7月4日(土)より、ミュージアム内「BROWN’S STORE」で発売されます。

全ての商品は数量限定です。

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