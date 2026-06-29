２９日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、冒頭でサッカーの北中米Ｗ杯で奮闘中の日本代表がこの日深夜の決勝トーナメント１回戦で優勝候補の一角・ブラジルと激突することを伝えた。

ゲスト解説で出演の元日本代表ＤＦ中澤佑二さんは世紀の一戦における日本のキーマンとして堂安律を指名。「とにかく堂安選手の今大会の守備、オランダ戦から始まって、日本のサイドの守備は久保（建英）選手含め本当に効いていたと思います」と話し出すと「堂安選手はもともと攻撃的な選手なので、上田（綺世）選手だったり中村（敬斗）選手、前目の選手がみんな得点を取れてるんで…。堂安選手も得点を取りたいけれども、やっぱり自分としては守備を求められているから、グッとこらえてるところもある中で、やっぱり、どこかで自分が点を取りたい、チームを勝利に導きたいっていう思いが、この試合で僕は得点という結果が出るんじゃないかと思うので。カタール大会のスペイン戦のようにズバッといいシュートを決めてくれることを願ってます」と熱く続けていた。