鎌田大地 ブラジル戦撃破へ「自分たちが積み上げてきたものがある。変える必要はない」【サッカーW杯】



鎌田大地 PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に臨んでいる日本代表は6月29日（日本時間30日）、アメリカのヒューストンで行われるノックアウトステージ1回戦でブラジル代表と対戦する。

負ければ終わりの一発勝負で、日本代表の森保一監督は「歴史が変わるようなことを起こせるようにベストを尽くしたい」と述べて、大会優勝5回を誇るサッカー王国から日本初のノックアウトステージでの勝利を目指す。

日本はここまでオランダと2-2、チュニジア4-0、スウェーデン1-1。

MF鎌田大地（クリスタルパレス）とFW上田綺世（フェイエノールト）がそれぞれ2得点を挙げ、MF中村敬斗（スタッド・ランス）、MF伊東純也（ゲンク）、FW前田大然（セルティック）がそれぞれ1ゴールをマークした。

ボランチや最終ラインは3試合で組み合わせを替えながら戦い、選手がそれぞれ存在感を発揮している。

ブラジル戦には初戦で負傷したMF久保建英（レアル・ソシエダ）は欠場となるが、3戦目に出場しなかったMF佐野海舟（マインツ）やDF冨安健洋（アヤックス）は休養十分で臨める。

チームとしてブラジルの攻撃陣を止め、素早い切り替えから攻撃に移れるか。これまで取り組んできた「いい守備から、いい攻撃」で勝機につなげたい。

「このW杯になって、より、すべての選手が自分にプライドを持って『自分がそのポジションで一番だ』と、自分たちが試合に出て勝利とチームに貢献することを考えてくれている。一丸となって戦う雰囲気は、非常に上がっている」と森保監督。

「まずは我々が勝利を目指して全力を出し切ることをしっかりやる」

鎌田はブラジル戦へ向けて、「自分たちが積み上げてきたものがある。変える必要はないと思う」と話し、「カウンターはもっと鋭くできる」とスウェーデン戦からの改善点を挙げた。

中村も「ビッグゲームになるが、気負わずにベストゲームを出せればいい」と言った。

（KK）

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）