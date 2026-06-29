鎌田大地 ブラジル戦撃破へ「自分たちが積み上げてきたものがある。変える必要はない」【サッカーW杯】
鎌田大地 PHOTO:Getty Images
サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に臨んでいる日本代表は6月29日（日本時間30日）、アメリカのヒューストンで行われるノックアウトステージ1回戦でブラジル代表と対戦する。
負ければ終わりの一発勝負で、日本代表の森保一監督は「歴史が変わるようなことを起こせるようにベストを尽くしたい」と述べて、大会優勝5回を誇るサッカー王国から日本初のノックアウトステージでの勝利を目指す。
日本はここまでオランダと2-2、チュニジア4-0、スウェーデン1-1。
MF鎌田大地（クリスタルパレス）とFW上田綺世（フェイエノールト）がそれぞれ2得点を挙げ、MF中村敬斗（スタッド・ランス）、MF伊東純也（ゲンク）、FW前田大然（セルティック）がそれぞれ1ゴールをマークした。
ボランチや最終ラインは3試合で組み合わせを替えながら戦い、選手がそれぞれ存在感を発揮している。
ブラジル戦には初戦で負傷したMF久保建英（レアル・ソシエダ）は欠場となるが、3戦目に出場しなかったMF佐野海舟（マインツ）やDF冨安健洋（アヤックス）は休養十分で臨める。
チームとしてブラジルの攻撃陣を止め、素早い切り替えから攻撃に移れるか。これまで取り組んできた「いい守備から、いい攻撃」で勝機につなげたい。
「このW杯になって、より、すべての選手が自分にプライドを持って『自分がそのポジションで一番だ』と、自分たちが試合に出て勝利とチームに貢献することを考えてくれている。一丸となって戦う雰囲気は、非常に上がっている」と森保監督。
「まずは我々が勝利を目指して全力を出し切ることをしっかりやる」
鎌田はブラジル戦へ向けて、「自分たちが積み上げてきたものがある。変える必要はないと思う」と話し、「カウンターはもっと鋭くできる」とスウェーデン戦からの改善点を挙げた。
中村も「ビッグゲームになるが、気負わずにベストゲームを出せればいい」と言った。
（KK）
＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間
グループステージ：6月11日～6月27日
ラウンド32：6月28日～7月3日
ラウンド16：7月4日～7日
準々決勝：7月9日～11日
準決勝：7月14日～15日
3位決定戦：7月18日
決勝：7月19日
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