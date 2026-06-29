『ガス人間』完成まで約6年…ついに公開へ、片山慎三監督の思い 脚本ヨン・サンホ氏は「全世界」規模で絶賛
Netflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）の配信記念イベントが29日、都内で行われ、片山慎三監督をはじめ、小栗旬、蒼井優、広瀬すず、林遣都、UTA、竹野内豊ら豪華キャストが集結した。
【写真】きれい…艷やかな笑顔を見せる蒼井優
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラー。
片山監督は、話をもらってから完成まで6年の月日を要したという。大勢の観客を前に「この作品は自分が話をもらってから6年間ぐらいかけて。それぐらいの長い時間をかけて作った作品です。本当にきょうこういう日を迎えられ感慨深いと思っています」と思いを明かした。
さらに、撮影の裏話も披露。本作が演技初挑戦となったUTA演じるガス人間は、VFA技術を駆使し、撮影中はキャスト陣が空を見上げながらただ驚くといったように何もない空間で進められたという。そこから「ガス人間をどう表現するか」を大切にしつつ「すごくこだわったので注目してほしいです」とコメントを寄せた。
エグゼクティブプロデューサー兼脚本を務めたヨン・サンホ氏も登場。原作の偉大さを語りつつ、「日本だけでなく全世界に影響力を与えられる作品だ」と絶賛。最後には、監督とともに「心血を注いで作った作品なのでぜひ楽しんでご覧ください」「本当に本当におもしろいです、皆さん是非楽しんでください」とアピールした。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。都市伝説系動画チャンネルを運営する兄妹役で広瀬と林、元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役でUTAが俳優デビューする。
【写真】きれい…艷やかな笑顔を見せる蒼井優
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラー。
さらに、撮影の裏話も披露。本作が演技初挑戦となったUTA演じるガス人間は、VFA技術を駆使し、撮影中はキャスト陣が空を見上げながらただ驚くといったように何もない空間で進められたという。そこから「ガス人間をどう表現するか」を大切にしつつ「すごくこだわったので注目してほしいです」とコメントを寄せた。
エグゼクティブプロデューサー兼脚本を務めたヨン・サンホ氏も登場。原作の偉大さを語りつつ、「日本だけでなく全世界に影響力を与えられる作品だ」と絶賛。最後には、監督とともに「心血を注いで作った作品なのでぜひ楽しんでご覧ください」「本当に本当におもしろいです、皆さん是非楽しんでください」とアピールした。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。都市伝説系動画チャンネルを運営する兄妹役で広瀬と林、元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役でUTAが俳優デビューする。