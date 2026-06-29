『ガス人間』イベントに小栗旬、蒼井優、広瀬すずら豪華キャスト集結
Netflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）の配信記念イベントが29日、都内で行われ、小栗旬、蒼井優、広瀬すず、林遣都、UTA、竹野内豊ら豪華キャストが集結した。
【写真】かわいい！笑顔で手を振る広瀬すず
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラーだ。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。都市伝説系動画チャンネルを運営する兄妹役で広瀬すずと林、元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役でUTAが俳優デビューする。
イベントでは、照明とプロジェクションマッピングを使ったド迫力のオープニング映像が流れた後、ガス人間に扮したUTAが客席後方から登場。不気味で圧巻のオーラを放つ姿に会場全体が息をのんだ。
その後、6人のキャストのほか、エグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督が勢ぞろい。今作が俳優デビューのUTAは「今回初めてで慣れない部分もまだまだあるんですけど、『ガス人間』は最高な作品に出来上がっていると思います。こういう舞台あいさつも初めてなので、ゆっくり慣れていければと思っています」と照れ笑いを浮かべた。
主人公の刑事を演じた小栗は「正義感はあるんですが、少し抜けているようなところもある。刑事として事件を追いかけているんですが、それよりも物事は先に進んでいるので、いつもたどり着いたときには事件が終わってしまっている」と言い、「警察が手に入れた情報だと一歩遅れてしまうという。でもそこに人間味が出ていると思います」と語った。
また、ガス人間を追う報道記者・甲野京子役を演じた蒼井は「常に揺るぎない正義感を持ち、何があっても真実を暴く、そんな役柄です」と自身の役柄を語り、「強い役の経験はそれほどなかっんですが、（その強さを）保ちながら8ヶ月撮影に挑むのは大変でした。さらにVFXという見えないものを想像しながら演技するのはなじみがなくて。でも、8ヶ月間取り組む中で明らかにスタッフさんも私もまったく同じものが見えているなという感覚になれて、それも新境地で、幸せな時間でした」と撮影を振り返った。
最後に小栗は「この作品はどのジャンルと言えば分からない作品になっていて、皆さんがどう受け取ってくれるのかを楽しみにしています。配信した際にはぜひ一気に見ていただきたいと思います」と同作のアピールとともに呼びかけた。
【写真】かわいい！笑顔で手を振る広瀬すず
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラーだ。
イベントでは、照明とプロジェクションマッピングを使ったド迫力のオープニング映像が流れた後、ガス人間に扮したUTAが客席後方から登場。不気味で圧巻のオーラを放つ姿に会場全体が息をのんだ。
その後、6人のキャストのほか、エグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督が勢ぞろい。今作が俳優デビューのUTAは「今回初めてで慣れない部分もまだまだあるんですけど、『ガス人間』は最高な作品に出来上がっていると思います。こういう舞台あいさつも初めてなので、ゆっくり慣れていければと思っています」と照れ笑いを浮かべた。
主人公の刑事を演じた小栗は「正義感はあるんですが、少し抜けているようなところもある。刑事として事件を追いかけているんですが、それよりも物事は先に進んでいるので、いつもたどり着いたときには事件が終わってしまっている」と言い、「警察が手に入れた情報だと一歩遅れてしまうという。でもそこに人間味が出ていると思います」と語った。
また、ガス人間を追う報道記者・甲野京子役を演じた蒼井は「常に揺るぎない正義感を持ち、何があっても真実を暴く、そんな役柄です」と自身の役柄を語り、「強い役の経験はそれほどなかっんですが、（その強さを）保ちながら8ヶ月撮影に挑むのは大変でした。さらにVFXという見えないものを想像しながら演技するのはなじみがなくて。でも、8ヶ月間取り組む中で明らかにスタッフさんも私もまったく同じものが見えているなという感覚になれて、それも新境地で、幸せな時間でした」と撮影を振り返った。
最後に小栗は「この作品はどのジャンルと言えば分からない作品になっていて、皆さんがどう受け取ってくれるのかを楽しみにしています。配信した際にはぜひ一気に見ていただきたいと思います」と同作のアピールとともに呼びかけた。