希少な馬レバーを特別価格で！ The Liver「特選馬レバ刺し」

記事ポイント The Liver「特選馬レバ刺し」150gを3,480円で数量限定販売モンゴル産生食用馬レバーを直輸入し急速冷凍6月29日から7月7日まで数量限定の感謝セールを実施 The Liver「特選馬レバ刺し」150gを3,480円で数量限定販売モンゴル産生食用馬レバーを直輸入し急速冷凍6月29日から7月7日まで数量限定の感謝セールを実施

シズオカミートが運営する馬レバー専門ブランドThe Liverは、「特選馬レバ刺し」の特別キャンペーンを開催します。

サイトリニューアル後の累計販売数10,000パック突破を記念した、2026年6月29日(月)開始の期間・数量限定企画です。

レバー特有の濃厚な旨味と、コリッとした独特の食感を専用タレ付きで味わえる3パックセットです。

The Liver「特選馬レバ刺し」

商品名：The Liver 特選馬レバ刺し内容量：150g(約50g×3パック)※専用タレ付き通常価格：4,980円(税込・送料込)キャンペーン価格：3,480円(税込・送料込)割引額：約30％OFFの1,500円引き販売期間：2026年6月29日(月)〜7月7日(火)販売数量：お1人様3セットまで賞味期限：製造日より冷凍で365日(出荷日より180日以上保障)保存方法：冷凍(-18度以下で保管下さい)解凍方法：解凍方法、お召し上がり方は別紙でガイドが付属

「特選馬レバ刺し」は、The Liverの看板商品です。

厳選した馬レバーを急速冷凍し、鮮度を保ったまま味わえる商品です。

濃い旨味と独特の歯ざわりを楽しめます。

専用タレに加え、解凍方法と食べ方を案内する別紙ガイドが付属します。

モンゴルより直輸入する生食用馬レバー

The Liverでは、モンゴル産の生食用馬レバーを直輸入しています。

モンゴル国内で買い付けから輸出まで、同社によるコールドチェーン一貫管理を実現しました。

同社グループで所有する馬肉専用工場には、生食用馬刺しを製造する専用ラインがあります。

厚生労働省のガイドラインに沿った衛生管理に基づく製造です。

馬レバーは一頭から採れる量が非常に少ない希少部位です。

供給量そのものが限られるため、キャンペーンは予定数量に達し次第終了です。

急速冷凍で届ける3パックセット

「特選馬レバ刺し」は、約50gずつ3パックに分かれています。

急速冷凍により、鮮度を保った状態で届きます。

レバー特有の濃厚な旨味と、コリッとした独特の食感が特徴です。

専用タレ付きのため、別紙ガイドを見ながら解凍して味わえます。

生レバー特有の食感や濃厚な味わいを求める声を背景に、The Liverが取り扱う馬レバーです。

TikTokを中心に広がった口コミ

SNSを中心に口コミが広がり、特にTikTokでは「まるで昔の牛レバーのよう」「臭みがなく食べやすい」「レバーが苦手だったのに食べられた」といった投稿が相次いでいます。

生レバーファンから支持を集めてきた商品です。

2026年2月のサイトリニューアル後より販売数が加速し、わずか3か月で累計販売10,000パックを突破しました。

今回のキャンペーンは、その感謝を込めて実施する過去最大級の特別企画です。

衛生管理に基づく製造体制

The Liverは、生レバーを愛する方々に向けて、安心して楽しめる新たな選択肢を提供したいという想いからスタートしました。

馬レバーは、牛レバーの生食提供が禁止されて以降も、生レバー特有の食感や濃厚な味わいを持つ食材として扱われています。

モンゴルからの直輸入、コールドチェーン一貫管理、馬肉専用工場の専用ラインにより、生食用馬レバーとして届けられます。

冷凍保存と別紙ガイドに沿った解凍で、専用タレと合わせて味わえる商品です。

希少部位の馬レバーを、急速冷凍と小分けパックで自宅の食卓に取り入れられる一品です。

専用タレとガイド付きのため、生レバーらしい濃い味わいを初めて試す人にも選びやすい内容になっています。

The Liver「特選馬レバ刺し」の紹介でした。

よくある質問

Q. The Liver「特選馬レバ刺し」感謝セールはいつからいつまでですか？

A. 販売期間は2026年6月29日(月)から7月7日(火)までです。

馬レバーは供給量そのものが限られる希少食材のため、予定数量に達し次第終了です。

Q. 「特選馬レバ刺し」の内容量と価格はいくらですか？

A. 内容量は150g(約50g×3パック)で、専用タレ付きです。

通常価格4,980円(税込・送料込)のところ、キャンペーン価格は3,480円(税込・送料込)です。

Q. 「特選馬レバ刺し」はどのような食感ですか？

A. 濃い旨味と、コリッとした歯ごたえが特徴です。

急速冷凍により鮮度を保ったまま届く商品です。

Q. 購入できる数量に上限はありますか？

A. 販売数量はお1人様3セットまでです。

期間は1週間限定で、予定数量に達し次第終了となります。

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