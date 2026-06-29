これからの気象情報です。

30日(火)は、激しい雷雨に注意が必要なところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、上越と中越の山沿いを中心にカミナリ注意報が発表されています。



◆6月30日(火)の天気

・上越地方

晴れるところが多くなりますが、山沿いでは午後は雨雲の湧くところがあるでしょう。

最高気温は、25～27℃の予想です。



・中越地方

沿岸部はおおむね晴れますが、山沿いは昼過ぎから夕方にかけて急な激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。

最高気温は、沿岸部で25℃、山沿いで28℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

各地で青空が広がるでしょう。

ただ、午後の山沿いでは局地的なにわか雨や雷雨がありそうです。

また、30日(火)も所々で真夏日になるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から日差しが力強く、夜にかけて晴れの天気が続く見込みです。

最高気温は29℃前後の予想で、今日と同じようなムシ暑さが続くでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は28℃前後の予想で、7月中旬並みのところが多くなりそうです。



◆風と波

30日(火)の風と波は、比較的穏やかでしょう。



◆熱中症情報

30日(火)は、厳重な警戒が必要なところがあります。

こまめな水分補給を心掛け、エアコンを使うなど涼しい環境でお過ごしください。



◆週間予報

7月1日(水)は雲の多い天気ですが、晴れ間の出るところもあるでしょう。

一方、2日(木)は朝から所々で雨が降り、3日(金)にかけて雨脚が強まるところがありそうです。



30日(火)午後は、激しい雷雨のところがありそうです。晴れていても天気の急変にご注意ください。