中洲の元No.1キャバクラ嬢が、自身の高額な美容代や整形について赤裸々に語るも、「この仕事じゃなかったらしてない」との考えを明かす場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢「胸は天然」の抜群スタイル（複数カット）

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

番組内では、乃南が人気を維持するために行っている美容施術について密着。「見た目を気にするようになった」8年前から整形を始めており、鼻の整形に2回で200万円、あごの骨を削る手術に120万円をかけるなど、その総額は500万円以上にのぼるという。また、ポテンツァやジュベルックといった肌管理に月10万円を費やしていることも語った。

高額な美容代について、番組スタッフが「経費はどうなるんですか？」と尋ねると、乃南は「半分落ちるとかじゃないかな」と回答し、税理士にも確認していることを説明。

続けて、「これ（美容代）は全額経費でいいんじゃないかなって思います。この仕事してなかったらやってないですし」と語り、この日も人中短縮ボトックス注射の施術を受けたのだった。

なお、整形や美容にお金は費やしているものの、グラマラスな胸は“天然もの”であることが判明。この事実にスタジオは騒然とし、MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は「マジ？」、小島瑠璃子も「大ニュースですね。すごい」と驚きを隠せない様子だった。