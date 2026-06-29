フォロワー500万の165cm美女、タイトなトップス×スカート姿にネット騒然「可愛すぎ」「スタイル抜群」
クリエイターのちゆうが29日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
今回の投稿では、音楽に合わせてダンスを披露。タイトな白トップス×黒のロングスカートでも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
今回の投稿では、音楽に合わせてダンスを披露。タイトな白トップス×黒のロングスカートでも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）