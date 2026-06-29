人気バンドメンバー同士が結婚＆出産「43歳での高齢出産ということもあり…」
ロックバンド9mm Parabellum Bulletのギター兼ドラムスの滝善充と、BIGMAMAのバイオリン、キーボードの東出真緒が29日、それぞれの公式サイトやSNSを通じて結婚および子どもの誕生を発表した。
9mm Parabellum Bulletの自主レーベル「Sazanga Records」は公式Xで「昨年、滝はBIGMAMAの東出真緒さんと入籍をし、先日新しい命を迎えることができました」と報告した。
東出はバンドの公式サイトで「昨年9月23日より休養をいただいておりますが、本日は皆様にご報告が2つあります」と切り出し、「かねてよりお付き合いしていた9mm Parabellum Bulletの滝善充さんと昨年、再婚いたしました。そして先日、無事に新しい命を迎えることができました」と再婚と出産を報告した。
続けて「43歳での高齢出産ということもあり、休養のお知らせの際には妊娠には触れず、無事に生まれるまで慎重に日々を過ごさせていただくことにメンバー・スタッフに了承していただき、本日に至ります。現在は母子ともに健康に過ごしております」と説明。「支えてくれたメンバーをはじめ、皆様に心から感謝申し上げます。感謝の気持ちを胸に、これからは家族三人で新しい日々を大切に重ねていきたいと思っております」とつづり、復帰については「体調を見つつ、メンバーと相談して追ってご報告させていただきます」とした。