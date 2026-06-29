外国証券 先物取引高情報まとめ（6月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 12192( 11951)
12月限 71( 71)
TOPIX先物 9月限 8103( 8103)
日経225ミニ 7月限 10472( 10472)
8月限 75( 75)
9月限 218301( 218301)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6677( 6547)
12月限 35( 35)
TOPIX先物 9月限 7178( 7178)
日経225ミニ 7月限 6971( 6971)
8月限 146( 146)
9月限 122308( 122308)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 0)
TOPIX先物 9月限 24( 24)
日経225ミニ 7月限 15( 15)
9月限 514( 514)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1106( 521)
TOPIX先物 9月限 2641( 1339)
日経225ミニ 7月限 423( 423)
8月限 3( 3)
9月限 6287( 6261)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 829( 575)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 1176( 1072)
日経225ミニ 7月限 132( 132)
8月限 27( 27)
9月限 4748( 4748)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 280( 280)
TOPIX先物 9月限 3830( 870)
日経225ミニ 9月限 1443( 1427)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4849( 4847)
12月限 16( 16)
TOPIX先物 9月限 6937( 6937)
日経225ミニ 7月限 4617( 4617)
9月限 77845( 77845)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 183( 161)
TOPIX先物 9月限 108( 108)
日経225ミニ 9月限 2098( 2098)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 116( 105)
TOPIX先物 9月限 92( 92)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 88( 86)
TOPIX先物 9月限 393( 393)
日経225ミニ 9月限 1824( 1824)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 47( 47)
日経225ミニ 7月限 18( 18)
8月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 12192( 11951)
12月限 71( 71)
TOPIX先物 9月限 8103( 8103)
日経225ミニ 7月限 10472( 10472)
8月限 75( 75)
9月限 218301( 218301)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6677( 6547)
12月限 35( 35)
TOPIX先物 9月限 7178( 7178)
日経225ミニ 7月限 6971( 6971)
8月限 146( 146)
9月限 122308( 122308)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 0)
TOPIX先物 9月限 24( 24)
日経225ミニ 7月限 15( 15)
9月限 514( 514)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1106( 521)
TOPIX先物 9月限 2641( 1339)
日経225ミニ 7月限 423( 423)
8月限 3( 3)
9月限 6287( 6261)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 829( 575)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 1176( 1072)
日経225ミニ 7月限 132( 132)
8月限 27( 27)
9月限 4748( 4748)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 280( 280)
TOPIX先物 9月限 3830( 870)
日経225ミニ 9月限 1443( 1427)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4849( 4847)
12月限 16( 16)
TOPIX先物 9月限 6937( 6937)
日経225ミニ 7月限 4617( 4617)
9月限 77845( 77845)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 183( 161)
TOPIX先物 9月限 108( 108)
日経225ミニ 9月限 2098( 2098)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 116( 105)
TOPIX先物 9月限 92( 92)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 88( 86)
TOPIX先物 9月限 393( 393)
日経225ミニ 9月限 1824( 1824)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 47( 47)
日経225ミニ 7月限 18( 18)
8月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース