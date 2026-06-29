　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 12192(　 11951)
　　　　　 　 　12月限　　　　　71(　　　71)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8103(　　8103)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 10472(　 10472)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　 9月限　　　218301(　218301)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6677(　　6547)
　　　　　 　 　12月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7178(　　7178)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6971(　　6971)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 146(　　 146)
　　　　　 　 　 9月限　　　122308(　122308)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　14(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 514(　　 514)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1106(　　 521)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2641(　　1339)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 423(　　 423)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6287(　　6261)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 829(　　 575)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1176(　　1072)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 132(　　 132)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4748(　　4748)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 280(　　 280)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3830(　　 870)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1443(　　1427)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4849(　　4847)
　　　　　 　 　12月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6937(　　6937)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4617(　　4617)
　　　　　 　 　 9月限　　　 77845(　 77845)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 183(　　 161)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 108(　　 108)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2098(　　2098)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 116(　　 105)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　92(　　　92)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　88(　　　86)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 393(　　 393)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1824(　　1824)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　47(　　　47)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース