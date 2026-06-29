　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 17586(　 15239)
　　　　　 　 　12月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15725(　 15682)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 19582(　 16332)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　 9月限　　　305329(　305322)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10455(　 10120)
　　　　　 　 　12月限　　　　　47(　　　47)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21172(　 20772)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6620(　　6620)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 200(　　 200)
　　　　　 　 　 9月限　　　185346(　185339)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 900(　　 803)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1232(　　1052)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3837(　　3837)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2698(　　2290)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6075(　　3989)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8913(　　8863)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2410(　　1848)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5118(　　4068)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 123(　　 123)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9862(　　9862)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 940(　　 895)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4255(　　4239)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 10574(　 10574)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8349(　　8328)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19367(　 19347)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8396(　　8396)
　　　　　 　 　 9月限　　　124071(　124071)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 717(　　 372)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1032(　　1028)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2150(　　1138)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　20(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 743(　　 743)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 560(　　 560)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース