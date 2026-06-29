外国証券 先物取引高情報まとめ（6月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17586( 15239)
12月限 54( 54)
TOPIX先物 9月限 15725( 15682)
日経225ミニ 7月限 19582( 16332)
8月限 142( 142)
9月限 305329( 305322)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10455( 10120)
12月限 47( 47)
TOPIX先物 9月限 21172( 20772)
日経225ミニ 7月限 6620( 6620)
8月限 200( 200)
9月限 185346( 185339)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 900( 803)
TOPIX先物 9月限 1232( 1052)
日経225ミニ 7月限 4( 4)
9月限 3837( 3837)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2698( 2290)
TOPIX先物 9月限 6075( 3989)
日経225ミニ 7月限 3( 3)
9月限 8913( 8863)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2410( 1848)
12月限 11( 11)
TOPIX先物 9月限 5118( 4068)
日経225ミニ 7月限 123( 123)
8月限 57( 57)
9月限 9862( 9862)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 940( 895)
TOPIX先物 9月限 4255( 4239)
日経225ミニ 9月限 10574( 10574)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8349( 8328)
12月限 11( 11)
TOPIX先物 9月限 19367( 19347)
日経225ミニ 7月限 8396( 8396)
9月限 124071( 124071)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 717( 372)
TOPIX先物 9月限 1032( 1028)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 2150( 1138)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 743( 743)
TOPIX先物 9月限 560( 560)
日経225ミニ 7月限 46( 46)
8月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17586( 15239)
12月限 54( 54)
TOPIX先物 9月限 15725( 15682)
日経225ミニ 7月限 19582( 16332)
8月限 142( 142)
9月限 305329( 305322)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10455( 10120)
12月限 47( 47)
TOPIX先物 9月限 21172( 20772)
日経225ミニ 7月限 6620( 6620)
8月限 200( 200)
9月限 185346( 185339)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 900( 803)
TOPIX先物 9月限 1232( 1052)
日経225ミニ 7月限 4( 4)
9月限 3837( 3837)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2698( 2290)
TOPIX先物 9月限 6075( 3989)
日経225ミニ 7月限 3( 3)
9月限 8913( 8863)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2410( 1848)
12月限 11( 11)
TOPIX先物 9月限 5118( 4068)
日経225ミニ 7月限 123( 123)
8月限 57( 57)
9月限 9862( 9862)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 940( 895)
TOPIX先物 9月限 4255( 4239)
日経225ミニ 9月限 10574( 10574)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8349( 8328)
12月限 11( 11)
TOPIX先物 9月限 19367( 19347)
日経225ミニ 7月限 8396( 8396)
9月限 124071( 124071)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 717( 372)
TOPIX先物 9月限 1032( 1028)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 2150( 1138)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 743( 743)
TOPIX先物 9月限 560( 560)
日経225ミニ 7月限 46( 46)
8月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース