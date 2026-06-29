「TOPIX先物」手口情報（29日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限2万1172枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万1172枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21172( 20772)
バークレイズ証券 19367( 19347)
ABNクリアリン証券 15725( 15682)
モルガンMUFG証券 4255( 4239)
野村証券 11851( 4161)
JPモルガン証券 5118( 4068)
ゴールドマン証券 6075( 3989)
サスケハナ・ホンコン 2698( 2698)
ビーオブエー証券 1888( 1888)
みずほ証券 2483( 1551)
シティグループ証券 2150( 1138)
BNPパリバ証券 1232( 1052)
UBS証券 1032( 1028)
大和証券 1636( 579)
日産証券 574( 574)
ドイツ証券 560( 560)
SMBC日興証券 3124( 390)
SBI証券 565( 355)
三菱UFJeスマート 239( 211)
インタラクティブ証券 137( 137)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21172( 20772)
バークレイズ証券 19367( 19347)
ABNクリアリン証券 15725( 15682)
モルガンMUFG証券 4255( 4239)
野村証券 11851( 4161)
JPモルガン証券 5118( 4068)
ゴールドマン証券 6075( 3989)
サスケハナ・ホンコン 2698( 2698)
ビーオブエー証券 1888( 1888)
みずほ証券 2483( 1551)
シティグループ証券 2150( 1138)
BNPパリバ証券 1232( 1052)
UBS証券 1032( 1028)
大和証券 1636( 579)
日産証券 574( 574)
ドイツ証券 560( 560)
SMBC日興証券 3124( 390)
SBI証券 565( 355)
三菱UFJeスマート 239( 211)
インタラクティブ証券 137( 137)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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