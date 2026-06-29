「日経225先物」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万2192枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2192枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12192( 11951)
ソシエテジェネラル証券 6677( 6547)
バークレイズ証券 4849( 4847)
SBI証券 2548( 1090)
サスケハナ・ホンコン 1164( 1034)
楽天証券 1021( 741)
JPモルガン証券 829( 575)
ゴールドマン証券 1106( 521)
ビーオブエー証券 640( 498)
日産証券 473( 473)
フィリップ証券 464( 464)
松井証券 438( 438)
みずほ証券 349( 349)
野村証券 325( 325)
モルガンMUFG証券 280( 280)
マネックス証券 279( 279)
インタラクティブ証券 261( 261)
UBS証券 183( 161)
シティグループ証券 116( 105)
三菱UFJeスマート 132( 86)
HSBC証券 88( 86)
SMBC日興証券 78( 0)
大和証券 23( 0)
BNPパリバ証券 14( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
バークレイズ証券 16( 16)
日産証券 15( 15)
SBI証券 24( 14)
JPモルガン証券 8( 8)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 3( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12192( 11951)
ソシエテジェネラル証券 6677( 6547)
バークレイズ証券 4849( 4847)
SBI証券 2548( 1090)
サスケハナ・ホンコン 1164( 1034)
楽天証券 1021( 741)
JPモルガン証券 829( 575)
ゴールドマン証券 1106( 521)
ビーオブエー証券 640( 498)
日産証券 473( 473)
フィリップ証券 464( 464)
松井証券 438( 438)
みずほ証券 349( 349)
野村証券 325( 325)
モルガンMUFG証券 280( 280)
マネックス証券 279( 279)
インタラクティブ証券 261( 261)
UBS証券 183( 161)
シティグループ証券 116( 105)
三菱UFJeスマート 132( 86)
HSBC証券 88( 86)
SMBC日興証券 78( 0)
大和証券 23( 0)
BNPパリバ証券 14( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
バークレイズ証券 16( 16)
日産証券 15( 15)
SBI証券 24( 14)
JPモルガン証券 8( 8)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 3( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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